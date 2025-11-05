Οκταήμερη κράτηση σε 28χρονο για υπόθεση βιασμού στην Πάφο

Διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε την Τρίτη το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 28χρονου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση βιασμού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αλλοδαπή κατήγγειλε στην Αστυνομία τον βιασμό της από 28χρονο. Ο 28χρονος μετά το συμβάν περιορίστηκε από πολίτες τα ξημερώματα της Τρίτης και ακολούθως αυτός συνελήφθη από μέλη της ΑΔΕ Πάφου με δικαστικό ένταλμα σύλληψης.

Στην συνέχεια ο φερόμενος δράστης παρουσιάστηκε χτες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και τελεί υπό οκταήμερη προσωποκράτηση.

Σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας φέρεται ο 28χρονος την ακολούθησε στο διαμέρισμα της, διασκέδαζαν μαζί σε νυχτερινό κέντρο, εισήλθε απρόκλητος και ήρθε σε επαφή μαζί της παρά την θέληση της.