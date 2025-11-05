Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Για άλλες οκτώ ημέρες στο κελί οι τρεις για τη δολοφονία Δημοσθένους - Τι ειπώθηκε στο δικαστήριο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΖΟΥΡΟΣ

Header Image

Αναφέρθηκε ότι υπολείπεται σημαντικό ανακριτικό έργο και ότι ο χρόνος που παρήλθε από την προηγούμενη κράτηση έχει χρησιμοποιηθεί δεόντως.

Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, η διαδικασία για ανανέωση της προσωποκράτησης των τριών υπόπτων, ηλικίας 58, 30 και 31 αντίστοιχα, σχετικά με την στυγερή δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.

Το Δικαστήριο αποφάσισε πριν από λίγο την ανανέωση της κράτησης των τριών υπόπτων για περίοδο οκτώ ημερών.

Το Δικαστήριο κατά την ανάγνωση της απόφασης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει εύλογη υπόνοια για εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων στα αδικήματα που διερευνώνται. Ακόμα αναφέρθηκε ότι υπολείπεται σημαντικό ανακριτικό έργο και ότι ο χρόνος που παρήλθε από την προηγούμενη κράτηση έχει χρησιμοποιηθεί δεόντως.

Tags

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΛΕΜΕΣΟΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα