Για άλλες οκτώ ημέρες στο κελί οι τρεις για τη δολοφονία Δημοσθένους - Τι ειπώθηκε στο δικαστήριο

Συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, η διαδικασία για ανανέωση της προσωποκράτησης των τριών υπόπτων, ηλικίας 58, 30 και 31 αντίστοιχα, σχετικά με την στυγερή δολοφονία του επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.

Το Δικαστήριο αποφάσισε πριν από λίγο την ανανέωση της κράτησης των τριών υπόπτων για περίοδο οκτώ ημερών.

Το Δικαστήριο κατά την ανάγνωση της απόφασης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει εύλογη υπόνοια για εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων στα αδικήματα που διερευνώνται. Ακόμα αναφέρθηκε ότι υπολείπεται σημαντικό ανακριτικό έργο και ότι ο χρόνος που παρήλθε από την προηγούμενη κράτηση έχει χρησιμοποιηθεί δεόντως.