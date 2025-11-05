Σοβαρές καταγγελίες στην Επ.Παιδείας για αποκλεισμό παιδιών με αναπηρίες από ιδιωτικά σχολεία

Καταγγελίες για άρνηση ιδιωτικών σχολείων να δεχτούν παιδιά με αναπηρίες, επικαλούμενα εσωτερικούς κανονισμούς και «δικαίωμα επιλογής μαθητών», διατυπώθηκαν την Τετάρτη στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, που εξέτασε το θέμα.

Γονείς και εκπρόσωποι συνδέσμων ατόμων με αναπηρίες κατήγγειλαν ότι σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως σε σχολεία προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης, τα ιδιωτικά ιδρύματα είτε απορρίπτουν αιτήσεις εγγραφής παιδιών με αναπηρίες, είτε δεν επιτρέπουν την παρουσία σχολικού συνοδού, αποκλείοντας ουσιαστικά αυτά τα παιδιά από το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Το θέμα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από βουλευτές όλων των κομμάτων, οι οποίοι κάλεσαν την Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει σε ελέγχους και να καλύψει το θεσμικό κενό με νομοθετική ρύθμιση, που να διασφαλίζει ίση μεταχείριση όλων των παιδιών.

Συμφώνησαν πως η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως αν φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία.

Η Επιτροπή αναμένεται να επανέλθει στο θέμα σε επόμενη συνεδρία, με στόχο τη διαμόρφωση πρότασης νόμου που θα προβλέπει υποχρεωτική παροχή συνοδών και κρατική κάλυψη του κόστους.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας, δήλωσε ότι η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ζήτησε να καλυφθεί άμεσα το θεσμικό κενό που υπάρχει στην ιδιωτική εκπαίδευση.

«Η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρία είναι δικαίωμά τους. Και είναι υποχρέωση τόσο του κράτους, όσο και των γονέων τους, όσο και της κοινωνίας ευρύτερα», σημείωσε.

Είπε ότι «η παρουσία σχολικού συνοδού για παιδιά με αναπηρία πρέπει να καλύπτει και όλο το φάσμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης», συμπληρώνοντας πως «καταγράφεται ένα θεσμικό κενό, το οποίο προκαλεί κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό».

Όπως είπε «το κράτος οφείλει να καλύψει αυτό το κενό με τροποποίηση της νομοθεσίας, όπως ακριβώς ισχύει στα δημόσια σχολεία», υπογραμμίζοντας πως η πρόνοια αυτή καλύπτεται και από σχετικές συμβάσεις του ΟΗΕ.

Εξέφρασε την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει άμεσα σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία, Αλέκος Τρυφωνίδης, έκανε λόγο για «ντροπή», σημειώνοντας ότι «είμαστε στη δυσάρεστη θέση να συζητούμε σήμερα ότι δεν υποχρεώνονται τα ιδιωτικά σχολεία να δέχονται παιδιά με αναπηρίες».

«Όταν μπαίνει ένα παιδί σε ιδιωτικό σχολείο, δεν του παρέχεται από το κράτος συνοδός, όπως συμβαίνει στη δημόσια εκπαίδευση. Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να φέρει άμεσα αλλαγή της νομοθεσίας και των κανονισμών, ώστε τα παιδιά με αναπηρίες στα ιδιωτικά σχολεία να έχουν δωρεάν τους συνοδούς τους από το κράτος. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας», πρόσθεσε.

Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι το κράτος οφείλει να σταθεί δίπλα στους γονείς και τα παιδιά που καθημερινά αγωνίζονται για ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία.

Έντονα τοποθετήθηκε ο βουλευτής, Αντρέας Θεμιστοκλέους, ο οποίος έκανε λόγο για ανεπίτρεπτη στάση ιδιωτικών σχολείων.

«Δεν τιμά την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν τιμά το κράτος μας, δεν τιμά κανέναν το γεγονός ότι τα ιδιωτικά σχολεία αρνούνται την ύπαρξη συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες», ανέφερε.

Είπε πως «κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες που φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο δικαιούται συνοδό για όλες τις ώρες που βρίσκεται εκεί», προσθέτοντας πως «το κράτος πρέπει να καταβάλει το κόστος των συνοδών αυτών, καθώς πρόκειται για μικρό αριθμό παιδιών».

Υπενθύμισε ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει σε ιδιωτικό σχολείο να εκδιώξει μαθητή ή να αρνηθεί την εγγραφή του χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Παιδείας και κάλεσε το Υπουργείο να ελέγξει άμεσα τυχόν παραβιάσεις.

