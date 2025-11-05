Ερντογάν μετά την έκθεση «κόλαφο» της Κομισιόν: «Δεν έχουμε βλέψεις για τα εδάφη άλλων χωρών»

«Εμείς δεν έχουμε καμία βλέψη για τα εδάφη, την κυριαρχία ή τους φυσικούς πόρους άλλων χωρών», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως «σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των φιλικών κρατών, πρωτίστως των γειτόνων μας».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «οι στρατιώτες μας, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αποτελούν εγγύηση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε κάθε περιοχή όπου βρίσκονται», υποστηρίζοντας ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται «την ειρήνη, την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη όπου κι αν κυματίζει η τουρκική σημαία».

Αναφερόμενος στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, ο Ερντογάν δήλωσε πως «η Τουρκία έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι στο δρόμο προς τον στόχο για μια χώρα και μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία», καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις «να βάλουν το χέρι τους κάτω από την πέτρα και να συμβάλουν στη διαδικασία».

Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι η πρόταση για την παράταση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στο Ιράκ και τη Συρία για ακόμη τρία χρόνια εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, παρά τις αντιρρήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ευχαρίστησε τα κόμματα και τους βουλευτές που στήριξαν την πρόταση, τονίζοντας πως «το βήμα αυτό όχι μόνο διασφαλίζει την ασφάλεια της χώρας μας, αλλά συμβάλλει και στην ειρήνη και σταθερότητα των γειτονικών χωρών».

Ο Ερντογάν άσκησε παράλληλα σκληρή κριτική στον Πρόεδρο του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, σημειώνοντας ότι «ο κ. Οζέλ δεν δίνει ένα καλό παράδειγμα όσον αφορά τη διόρθωση των λαθών του κόμματός του».

«Σε ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, δεν μπορεί να υιοθετήσει μια πατριωτική στάση. Ξέρει να κάνει δηλώσεις στις πλατείες, αλλά όταν έρχεται η ώρα να τις στηρίξει, αλλάζει στάση και κάνει πίσω», είπε.

Ο Ερντογάν κατέληξε λέγοντας πως η Κυβέρνηση του είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, «μέχρι να κυριαρχήσει η ειρήνη, η σταθερότητα και η ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή».

ΚΥΠΕ