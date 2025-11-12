Έτοιμη για ανταρτοπόλεμο η Βενεζουέλα - Στα ανοιχτά της Λατινικής Αμερικής το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Δ. Πάφου : Ακόμη ένα έργο ολοκληρωμένο με διαφάνεια από τον Δήμο , διαπιστώνει η Υπηρ. Εσωτ. Ελέγχου της Δημοκρατίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Την πλήρη ικανοποίησή του εκφράζει ο Δήμος Πάφου για την επιτυχή ολοκλήρωση, χωρίς καμία παρατήρηση, του ελέγχου πράξεων που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας σε έργο που εκτελέστηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε επιστολή που απέστειλε στην Τοπική Αρχή, η εταιρεία Grant Thornton (Cyprus) Ltd, η οποία διενήργησε τον έλεγχο εκ μέρους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, αναφέρει ότι στην Τελική Έκθεση Ελέγχου δεν υπάρχουν ευρήματα και πληροφορεί τον Δήμο Πάφου ότι ο εν λόγω έλεγχος θεωρείται κλειστός.

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει, προστίθεται στην ανακοίνωση, ότι ο Δήμος Πάφου ενήργησε με απόλυτη συνέπεια και διαφάνεια, ακολουθώντας πιστά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εφαρμόζοντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου.

Ο έλεγχος αφορούσε το έργο ″Βελτίωση Κύριων Οδικών Αρτηριών Πάφου – Α’ Φάση (Λεωφόρος Ελλάδος, Γρίβα Διγενή, Νεόφυτου Νικολαΐδη και Ευαγόρα Παλληκαρίδη)″ το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στην επιστολή της, η Grant Thornton (Cyprus) Ltd ευχαριστεί τον Δήμο Πάφου για την εποικοδομητική συνεργασία, η οποία όπως τονίζει «είχε σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση και προώθηση μέτρων που συμβάλουν στην ενδυνάμωση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια του προαναφερθέντος Επιχειρησιακού Προγράμματος».

Ο Δήμος Πάφου παραμένει προσηλωμένος στην ορθή διαχείριση των δημόσιων πόρων και στη συνεχή βελτίωση των μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, προς όφελος των δημοτών και της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, καταλήγει η ανακοίνωση. 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα