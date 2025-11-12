Δ. Πάφου : Ακόμη ένα έργο ολοκληρωμένο με διαφάνεια από τον Δήμο , διαπιστώνει η Υπηρ. Εσωτ. Ελέγχου της Δημοκρατίας

Την πλήρη ικανοποίησή του εκφράζει ο Δήμος Πάφου για την επιτυχή ολοκλήρωση, χωρίς καμία παρατήρηση, του ελέγχου πράξεων που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας σε έργο που εκτελέστηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε επιστολή που απέστειλε στην Τοπική Αρχή, η εταιρεία Grant Thornton (Cyprus) Ltd, η οποία διενήργησε τον έλεγχο εκ μέρους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, αναφέρει ότι στην Τελική Έκθεση Ελέγχου δεν υπάρχουν ευρήματα και πληροφορεί τον Δήμο Πάφου ότι ο εν λόγω έλεγχος θεωρείται κλειστός.

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει, προστίθεται στην ανακοίνωση, ότι ο Δήμος Πάφου ενήργησε με απόλυτη συνέπεια και διαφάνεια, ακολουθώντας πιστά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και εφαρμόζοντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου.

Ο έλεγχος αφορούσε το έργο ″Βελτίωση Κύριων Οδικών Αρτηριών Πάφου – Α’ Φάση (Λεωφόρος Ελλάδος, Γρίβα Διγενή, Νεόφυτου Νικολαΐδη και Ευαγόρα Παλληκαρίδη)″ το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στην επιστολή της, η Grant Thornton (Cyprus) Ltd ευχαριστεί τον Δήμο Πάφου για την εποικοδομητική συνεργασία, η οποία όπως τονίζει «είχε σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση και προώθηση μέτρων που συμβάλουν στην ενδυνάμωση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια του προαναφερθέντος Επιχειρησιακού Προγράμματος».

Ο Δήμος Πάφου παραμένει προσηλωμένος στην ορθή διαχείριση των δημόσιων πόρων και στη συνεχή βελτίωση των μηχανισμών διαφάνειας και λογοδοσίας, προς όφελος των δημοτών και της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, καταλήγει η ανακοίνωση.