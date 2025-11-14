Διακόσιοι μετασεισμοί το τελευταίο 48ωρο στην Πάφο

Διακόσιοι σεισμοί ακολούθησαν το τελευταίο 48ωρο τους δύο ισχυρούς σεισμούς, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας.

Συγκεκριμένα έντονη ήταν η σεισμική ακολουθία των δύο ισχυρών σεισμών που καταγράφηκαν την Τετάρτη με επίκεντρο της Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων της Επαρχίας Πάφου , αφού καταγράφηκαν 200 σεισμοί των τελευταίων 48 ωρών, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογική Επισκόπης του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Από το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025 άρχισε μια σεισμική ακολουθία στην ευρύτερη περιοχή Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου.

Εντός των πρώτων 5 ωρών σημειώθηκαν δύο ισχυροί σεισμοί, με μεγέθη 5.2 και 5.3 βαθμούς στην κλίμακα Ρίχτερ, οι οποίοι έγιναν έντονα αισθητοί σε ολόκληρη την Κύπρο, ιδιαίτερα στις επαρχίες Πάφου, Λεμεσού και Λευκωσίας και αντιληπτοί στα παράλια της ανατολικής Μεσογείου.

Η σεισμική ακολουθία που σχετίζεται με τους σεισμούς αυτούς, προστίθεται, ήταν έντονη όσο αφορά τον αριθμό των σεισμών, με >200 καταγεγραμμένους σεισμούς από τον ίδιο εστιακό χώρο εντός των τελευταίων 48 ωρών, με δεκάδες αισθητούς σεισμούς, από τους οποίους οι 16 είχαν μεγέθη 3.0≤M≤4.5».

Κατά τις τελευταίες 42 ώρες η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά και μέχρι στιγμής παρατηρείται σταδιακή απόσβεση του φαινομένου, όσο αφορά τα μεγέθη των σεισμών και τη συχνότητα εκδήλωσης τους.

Όπως εκτικά το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την εκδήλωση άλλων μεγάλων σεισμών, αλλά οι πιθανότητες μιας τέτοιας εξέλιξης μειώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Επισημαίνεται επίσης πως συνεχίζεται η επεξεργασία των δεδομένων και η σχετική πληροφόρηση δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www.gsd-seismology.org.cy και [www2.gsd-seismology.org.cy]www2.gsd-seismology.org.cy.