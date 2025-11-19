ΟΕΚ προς ασθενείς: «Τα αντικαρκινικά εγκρίνονται με καθαρούς κανόνες και χωρίς καθυστερήσεις»

Σε διευκρινίσεις για τις ενέργειες και τις παρεμβάσεις της προχώρησε η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου (ΟΕΚ), με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης ονομαστικών αιτημάτων για τη χορήγηση αντικαρκινικών φαρμάκων από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΕΚ αναφέρει ότι μετά τα διαδικαστικά προβλήματα και τις καθυστερήσεις που εμφανίστηκαν κατά τη μεταφορά της Επιτροπής Ονομαστικών Αιτημάτων από το Υπουργείο Υγείας στον ΟΑΥ συμμετείχε σε διαβουλεύσεις με στόχο την επιτάχυνση και τη βελτίωση της διαδικασίας.

Σημειώνει ότι στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2025 μεταξύ της ΟΕΚ και του ΟΑΥ, συμφωνήθηκε συγκεκριμένο επιστημονικά αποδεκτό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και επικαιροποίηση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, το οποίο – όπως σημειώνεται – εφαρμόζεται μέχρι στιγμής με συνέπεια, χάρη και στη συμβολή ογκολόγων-μελών της ΟΕΚ.

Σύμφωνα με την Εταιρεία, η επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων έχει ήδη οδηγήσει, όπως αναμενόταν, σε μείωση του αριθμού των ονομαστικών αιτημάτων.

Παράλληλα, έχουν τεθεί τεκμηριωμένα επιστημονικά κριτήρια, βασισμένα σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες, βάσει των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων, στην οποία συμμετέχουν και ογκολόγοι μέλη της ΟΕΚ.

Εξάλλου, αναφέρει ότι σε περίπτωση απόρριψης ενός αιτήματος, ο θεράπων ιατρός διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στο Αναθεωρητικό Συμβούλιο.

Η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου αναφέρει ότι κατανοεί την αγωνία των ασθενών σχετικά με την έγκριση των προτεινόμενων φαρμάκων και διαβεβαιώνει ότι τα ισχύοντα κριτήρια εφαρμόζονται με διαφάνεια και σοβαρότητα.

Παράλληλα, δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την πορεία της διαδικασίας και είναι έτοιμη, σε συνεργασία με τον ΟΑΥ, να προχωρήσει σε επιπρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.