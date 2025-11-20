Η ΕΔΕΚ ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για το πακέτο μέτρων Έρχιουρμαν

Η ΕΔΕΚ, με ανακοίνωση τύπου, εκφράζει έντονη αποδοκιμασία στο πακέτο μέτρων που υπέβαλε ο Τουφάν Έρχιουρμαν στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με το κόμμα, το πακέτο «παραπέμπει σε αναγνώριση της ύπαρξης δύο οντοτήτων», ενώ προωθείται «συνεργασία των δύο οντοτήτων» και «παραγραφή του εγκλήματος του εποικισμού».

Η ΕΔΕΚ υποστηρίζει ότι, μέσω των προτάσεων αυτών, ο «κατοχικός ηγέτης» επιχειρεί να νομιμοποιήσει το στάτους κβό της τουρκικής παρουσίας και να αποκαταστήσει «το προϊόν της παρανομίας».

Ενόψει της καθόδου της Ολγκίν στην Κύπρο, το κόμμα ζητά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο, όχι μόνο για ενημέρωση, αλλά και για τη χάραξη συμπαγούς τακτικής αντιμετώπισης των «απαράδεκτων και επικίνδυνων θέσεων» του Έρχιουρμαν.

Η ΕΔΕΚ τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να οριστεί εθνική στρατηγική και κοινό μέτωπο γύρω από αυτή τη ρηξικέλευθη πρόκληση, ώστε να διαφυλαχθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου για χάραξη τακτικής αντιμετώπισης των απαράδεκτων και επικίνδυνων θέσεων του Έρχιουρμαν

Το πακέτο λεγόμενων «μέτρων», το οποίο σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου, ο Τουφάν Έρχιουρμαν, κατέθεσε στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παραπέμπει:

Σε αναγνώριση της ύπαρξης δύο οντοτήτων

Σε συνεργασία των δύο οντοτήτων

Σε παραγραφή του εγκλήματος του εποικισμού

Ο κατοχικός ηγέτης με τις προτάσεις του, επιδιώκει να αναγνωριστεί από την πλευρά μας, το στάτους – κβο της κατοχής και το προϊόν της παρανομίας.

Ενόψει της καθόδου της Ολγκίν στην Κύπρο, ζητούμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο, όχι μόνο με στόχο την ενημέρωση, αλλά και τη χάραξη τακτικής αντιμετώπισης των απαράδεκτων και επικίνδυνων θέσεων του Έρχιουρμαν.