Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές - Αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης

Η πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι όρισε την 28ή Δεκεμβρίου ως ημερομηνία για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στο Κόσοβο μετά την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης.

Χθες, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον αναγκαίο αριθμό ψήφων στο κοινοβούλιο των 120 εδρών. Το κυβερνητικό σχήμα που πρότεινε ο συνεργάτης του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι έλαβε την εμπιστοσύνη 56 βουλευτών και έτσι απέτυχε και η δεύτερη ευκαιρία του κινήματος "Αυτοδιάθεση" να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Γκλάουκ Κονιούφτσα ανέλαβε την εντολή αφού απέτυχε τον περασμένο Οκτώβριο να σχηματίσει κυβέρνηση ο Κούρτι.

Η πολιτική κρίση στο Κόσοβο διαρκεί από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν στις βουλευτικές εκλογές κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.

