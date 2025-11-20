Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές - Αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η πολιτική κρίση στο Κόσοβο διαρκεί από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η πρόεδρος Βιόσα Οσμάνι όρισε την 28ή Δεκεμβρίου ως ημερομηνία για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στο Κόσοβο μετά την αποτυχία σχηματισμού κυβέρνησης.

Χθες, ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκλάουκ Κονιούφτσα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον αναγκαίο αριθμό ψήφων στο κοινοβούλιο των 120 εδρών. Το κυβερνητικό σχήμα που πρότεινε ο συνεργάτης του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Άλμπιν Κούρτι έλαβε την εμπιστοσύνη 56 βουλευτών και έτσι απέτυχε και η δεύτερη ευκαιρία του κινήματος "Αυτοδιάθεση" να παραμείνει στην εξουσία.

Ο Γκλάουκ Κονιούφτσα ανέλαβε την εντολή αφού απέτυχε τον περασμένο Οκτώβριο να σχηματίσει κυβέρνηση ο Κούρτι.

Η πολιτική κρίση στο Κόσοβο διαρκεί από τον περασμένο Φεβρουάριο όταν στις βουλευτικές εκλογές κανένα κόμμα δεν εξασφάλισε αυτοδυναμία.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΠΟΛΙΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕΚΛΟΓΕΣΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα