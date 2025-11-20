Αστρονόμοι εντόπισαν «Υπέρ Γη» σε απόσταση μόλις 18 έτη φωτός μακριά από την κατοικίσημη ζώνη

Αστρονόμοι από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια έκαναν μια νέα συναρπαστική ανακάλυψη που δίνει νέα ελπίδα στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής...

Σύμφωνα με το ndtv.com, ο νεοανακαλυφθείς πλανήτης GJ 251 βρίσκεται σε κοντινό τμήμα του Γαλαξία μας και φαίνεται να είναι βραχώδης, παρόμοιος με τη Γη σε σύνθεση, αλλά με πολύ μεγαλύτερη μάζα.

Βρίσκεται μέσα στη «κατοικίσημη ζώνη» του άστρου του, μία περιοχή όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να επιτρέπουν την ύπαρξη υγρού νερού για αυτό και οι επιστήμονες του έδωσαν την ονομασία «Υπέρ Γη».

Σύμφωνα με τον Paul Robertson, αναπληρωτή καθηγητή φυσικής και αστρονομίας, η ανακάλυψη νέων εξωπλανητών είναι πλέον συνηθισμένη, αλλά αυτός ο πλανήτης είναι ξεχωριστός επειδή το άστρο του βρίσκεται πολύ κοντά, περίπου 18 έτη φωτός.

Ο πλανήτης GJ 251 c περιφέρεται γύρω από ένα άστρο τύπου M-dwarf, από τα πιο συνηθισμένα και αρχαιότερα του Γαλαξία μας.

Αυτοί οι αστέρες συχνά παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα, όπως κηλίδες και εκλάμψεις. Μερικές φορές αυτές οι δραστηριότητες μοιάζουν με τα σήματα που χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι για την ανίχνευση πλανητών, γεγονός που μερικές φορές προκαλεί σύγχυση.

Πιο καθαρές εικόνες από εξωπλανήτες

Παρά τις τεχνικές δυσκολίες, η μικρή απόσταση του GJ 251 c τον κάνει πολλά υποσχόμενο στόχο για άμεση απεικόνιση στο μέλλον. Το Thirty Meter Telescope (TMT) του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια είναι αρκετά ισχυρό τηλεσκόπιο ικανό να καταγράψει καθαρές εικόνες των μακρινών εξωπλανητών και να επιβεβαιώσει την πιθανή παρουσία νερού σε αυτούς.

Σύμφωνα με τον Corey Beard, επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, το TMT θα έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει πλανήτες όπως τον GJ 251 c, κάτι που σήμερα είναι αδύνατο για τα μικρότερα τηλεσκόπια.

Τα δεδομένα της έρευνας

Τα δεδομένα για την ανακάλυψη προήλθαν από τα εργαλεία Habitable-zone Planet Finder (HPF) και NEID.

Όταν ο GJ 251 c ασκεί βαρυτική δύναμη στο άστρο του εμφανίζονται μικρές περιοδικές μεταβολές στο φως του. Το HPF κατέγραψε αυτά τα αδύναμα «σήματα ακτινικής ταχύτητας» και χάρη σε αυτά εντοπίστηκε.

Το HPF είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μελέτη αστέρων M-dwarf, επειδή λειτουργεί στο υπέρυθρο φάσμα όπου η αστρική δραστηριότητα φαίνεται αμυδρά.

Η ομάδα πιστεύει ότι τα υπολογιστικά μοντέλα είναι αρκετά ισχυρά ώστε να θεωρηθεί ο GJ 251 c πραγματικός εξωπλανήτης, αν και η τελική επιβεβαίωση θα απαιτήσει άμεση απεικόνιση.

Ο Beard τόνισε ότι οι επόμενης γενιάς τηλεσκοπικές τεχνολογίες και η συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας είναι κρίσιμες για την πλήρη κατανόηση του πλανήτη.

Πηγή: cnn.gr