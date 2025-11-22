Φόνος εκ προμελέτης στα Κονιά: Υπό οκταήμερη κράτηση ο 58χρονος

Διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του 58χρονου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνώμενη υπόθεση φόνου εκ προμελέτης που διαπράχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης έξω από περίπτερο στα Κονιά της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου οδηγήθηκε σήμερα το πρωί του Σαββάτου ο 58χρονος μετά την επανασύλληψη του για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης στην Πάφο το οποίο εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης του.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του 26χρονου, θα διενεργηθεί γύρω στις 3 σήμερα το απόγευμα από τον Ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 26χρονος ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, υπέκυψε στα τραύματα του γύρω στις 2.44 σήμερα τα ξημερώματα.