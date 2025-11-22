Πράματα και θάματα…

• Μετά το «μνημείο» της πατάτας στην Ξυλοφάγου και του χαλλουμιού στο Πισσούρι, άτε να δούμε τι θα σκαρφιστούν στη Χλώρακα!

• Πανηγυρίζει η Κύπρος επειδή η Νορβηγία ήρε το εμπάργκο πώλησης όπλων στη χώρα μας μετά από 65 χρόνια. Πανηγυρίζει και η Τουρκία επειδή η Νορβηγία ήρε τους περιορισμούς που αφορούσαν την πολεμική βιομηχανία της μετά από 6 χρόνια. Πανηγυρίζει και η Νορβηγία που θα πουλά πυραύλους στην Τουρκία και συστήματα αναχαίτισής τους στην Κύπρο!

• Οδυσσέα, αν ευσταθούν τα όσα σου καταλογίζει ο Χασαπόπουλος, μένεις εκτεθειμένος. Αν όχι, πάλιν εκτεθειμένος είσαι, αφού δεν αντιλήφθηκες το ποιόν του πρώην εξ απορρήτων σου, ο οποίος τωρά φκάλλει τ’ απόρρητά σου στη φόρα. Εν αντιθέσει με τον δικαστή εκείνον που μια φορά τον είδε και του ήταν αρκετή για να αποφανθεί πως το κοπέλλιν «έχει τρικυμία στον εγκέφαλο»...

• Αντί στα γεράματά του να κάτσει έσσω του, να χαρεί τη σύνταξή του τζαι τα εγγονούθκια του, ο Τέως δεν σϊουρκάζεται τζαι φακκά βίρρα γυρόν των τηλεοράσεων και των podcasts, πλέκοντας… το εγκώμιό του και σηκώνοντας ττόζιν! Όπως έκαμε και στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Τάσο Τρύφωνος. Ο οποίος Τρύφωνος, παρεμπιπτόντως, ούτε Βορειοκορεάτης δημοσιογράφος που «ανακρίνει» τον Κιμ Γιονγκ Ουν να ήταν, καθώς του φέρθηκε με το γάντι για τα όσα ισχυρίστηκε για το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, και έμεινε να τον ακούει να εκθειάζει τον εαυτό του, στην απέλπιδα προσπάθεια του Τέως να μας πείσει πως είναι κούππα άπαννη, άλλως «άμωμος και αμόλυντος», όπως ο ίδιος σεμνά συστήνεται. Αντί να τον τζhηέψει, δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να του ζητήσει να σχολιάσει τα πρόσφατα άρθρα του πρώην υπουργού Γεωργίας επί διακυβέρνησης Κληρίδη, Κώστα Θεμιστοκλέους, και τα όσα του καταλογίζει τόσο για τη στάση του στο Κραν Μοντανά όσο και τη συμπεριφορά του απέναντι στην Καίτη Κληρίδη, άρθρα για τα οποία ο Τέως έπαιξε πελλόν προσποιούμενος πως δεν τα διάβασε;!

• Άσε που αμφιβάλλω αν έμεινε άνθρωπος στην Κύπρο που να πιστώνει τον Αναστασιάδη με ειλικρίνεια. Πιθανότατα, ούτε ο ίδιος πλέον δεν πιστεύει τον εαυτό του αφού, όλες κι όλες, δυο φορές είπεν αλήθεια στη ζωή του και αυτές προφανώς υπό την επήρεια του δώρου του Θεού προς τους Σκωτσέζους: Η πρώτη όταν, σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Θανάση Φωτίου, παραδέχτηκε ότι έχει «στομάχι κροκόδειλου και επιδερμίδα ελέφαντα» και η δεύτερη όταν ομολόγησε στον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκο Δημητριάδη, πως «δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη πουτάνα της πολιτικής αλλά και η μεγαλύτερη πατρόνα»!

• Από το όλο ττόζιν που σηκώστηκε από τη συνέντευξη του Τέως, δεν θα μπορούσε να απουσιάσει ο πρώην διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος πετάχτηκε όπως τ’ αππηιτούριν των χαλλουμιών για να κάνει, ως συνήθως, τη μια μέρα, τον δικηγόρο του Αναστασιάδη και την επομένη τον κατήγορό του, χαϊδεύοντας έτσι τα αφτιά και των μεν και των δε. Όπως τότε που υποβάθμιζε την «ιδεοθύελλα» της λύσης δύο κρατών και από την άλλη δήλωνε πολέμιός της. Όλα τα νούμερα κερδίζουν…

• Ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Κύκκου αναφέρει ότι ένεκα της παρατεταμένης ανομβρίας, την 21η προς 22α Νοεμβρίου, θα τελεστεί ολονύχτια ακολουθία κατά τη διάρκεια της οποίας «θα αναπεμφθούν δεήσεις και ικεσίες προς την Υπεραγία Θεοτόκο ίνα μεσιτεύσει προς τον φιλάνθρωπο και «ταχύν εις αντίληψη Υιόν της», για να φανεί ίλεος και δώσει ημίν όμβρους ειρηνικούς προς αναψυχήν και καρποφορίαν της γης». Έτο πάλαι τούν' το μαυρανάφεντο το ρουσφέτι! Καλά σιόρ, η δέηση δεν μπορούσε να αναπεμφθεί απευθείας στον γενεσιουργό του προσδοκώμενου θαύματος; Ήταν ανάγκη να βάλουμε «μέσα», ικετεύοντας την Παναγία να μεσολαβήσει προκειμένου ο Υιός της να μας λυπηθεί; Τζαι γιατί δηλαδή, ίλλε τζαι καλά, το θαύμα να το κάμει ο Χριστός; Η Παναγία έννεν θαυματουργός, οξά η βροχόπτωση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της;!

Γιαννάκης Ηρακλέους