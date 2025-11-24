Εκδήλωση στην Σαλαμιού αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη

Ο Σύνδεσμος Αποδήμων και Φίλων Σαλαμιούς πραγματοποίησε μια λιτή εκδήλωση την Κυριακή στην Σαλαμιού αφιερωμένη στον τιτάνα του Ελληνικού Πολιτισμού Μίκη Θεοδωράκη, που με το έργο του άφησε την ανεξίτηλη σφραγίδα του, κάνοντας τον απλό λαό κοινωνό με την μεγάλη Ελληνική ποίηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Σαλαμιούς Γιώργο Περικλέους.

Γενιές Ελλήνων αλλά και ανθρώπων που εκτιμούν το έργο του, προσθέτει ο κ. Περικλέους «θα του είμαστε αιώνια ευγνώμονες για τα μουσικά διαμάντια που μας άφησε κληρονομιά».

Ο κ. Περικλέους σημείωσε πως ο Πολιτισμός δεν πρέπει να είναι προνόμοιο μόνο των κατοίκων των αστικών περιοχών, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η ύπαιθρος δικαιούται και πρέπει να ζει πολιτιστικές εκδηλώσεις ποιότητας που εξυψώνουν το πνευματικό επίπεδο.

Η ικανοποίηση μας συνέχισε, «είναι μεγάλη για την μαζική παρουσία του κόσμου στην εκδήλωση, που η στήριξη του μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε» ευχαριστώντας παράλληλα από καρδιάς τον καθένα και καθεμιά που έδωσαν το παρόν τους.

Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου κ. Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης που η εκδήλωση τέθηκε υπό την αιγίδα του αλλά και ο Σταύρος Σταύρου, εκπαιδευτικός, διδάκτορας Ελληνικής κλασσικής Φιλολογίας για την μεστή ομιλία του.

Ο κ. Πιττοκοπίτης μεταξύ άλλων ανέφερε πως μιλώντας για τον Μίκη Θεοδωράκη , δεν μιλάμε μόνο για έναν μεγάλο συνθέτη, αλλά για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την ζωή του σε ένα μεγαλύτερο σκοπό. Που μετέτρεψε, όπως είπε, τις προσωπικές του δοκιμασίες σε πανανθρώπινα μηνύματα. Που δίδαξε με τη ζωή του ότι η δημιουργία έιναι μια πράξη βαθιά ανθρώπινη, αλλά και βαθιά πολιτική. Κάλεσε ακόμη να κρατήσουμε ζωντανό το έργο του και να συνεχίσουμε να τραγουδάμε τις μελωδίες του, να διαβάζουμε τους στίχους που μελοποίησε και να τιμούμε τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκε. Γιατί κατέληξε, ο Μίκης Θεοδωράκης δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν αλλά ανήκει και στο μέλλον.

Η εκδήλωση περιλάμβανε και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τις μουσικούς Μαριάννα Γεωργίου και τη Γεωργία Ζαχαριάδη.