Οι ΗΠΑ ζητούν από ΕΕ αλλαγές στους ψηφιακούς κανονισμούς με αντάλλαγμα τη μείωση δασμών

Ριζικές αλλαγές στους ψηφιακούς κανονισμούς ως προϋπόθεση για τη μείωση των δασμών στο χάλυβα και το αλουμίνιο ζητούν οι ΗΠΑ από τις ΕΕ, με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες, να δηλώνει ότι «αν η ΕΕ βρει μια ισορροπημένη προσέγγιση στους ψηφιακούς κανονισμούς, τότε μαζί μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα των δασμών».

Σύμφωνα με όσα είπαν οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ στους Υπουργούς Εμπορίου των 27 στις Βρυξέλλες, οι επενδύσεις που θα έρθουν στην ενιαία αγορά από τη χαλάρωση των κανόνων αυτών θα είναι της τάξης των τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λόγο για αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 1,5%, με την ΕΕ να επιμένει ότι οι κανονισμοί της δεν κάνουν διακρίσεις, αλλά στοχεύουν στην προστασία των καταναλωτών.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, τόνισε πως «η συμφωνία μας με τις ΗΠΑ δεν είναι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον. Από τον Ιανουάριο, η ΕΕ έχει αγοράσει ενέργεια από τις ΗΠΑ αξίας €200 δισ. Αυτό δείχνει πόσο σοβαρά παίρνουμε τις δεσμεύσεις μας».

Όσον αφορά την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές - Digital Markets Act (DMA), o Σέφτοβιτς ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά τη θέση της ΕΕ. «Οι κανονισμοί μας δεν κάνουν διακρίσεις, δεν στοχεύουν στις αμερικανικές εταιρείες, αλλά θέλουμε να ακούσουμε τις ανησυχίες τους και να βρούμε λύσεις», είπε, ενώ πρόσθεσε πως η ομάδα της Αντιπροέδρου της Κομισιόν για την Τεχνολογική Κυριαρχία, Ασφάλεια και Δημοκρατία, Χέννα Βίρκουνεν συναντήθηκε με τους ομολόγους της στις ΗΠΑ «για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι κανονισμοί μας δεν δημιουργούν εμπόδια στις εταιρείες, αλλά προστατεύουν τους καταναλωτές και την αγορά».

Ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Λούτνικ, υπογράμμισε πως «εάν η ΕΕ καταφέρει να βρει μια ισορροπημένη προσέγγιση στους ψηφιακούς κανονισμούς, τότε μαζί μπορούμε να λύσουμε το ζήτημα του χάλυβα και του αλουμινίου». Για το ίδιο θέμα πρόσθεσε πως «οι ψηφιακοί κανονισμοί της ΕΕ δημιουργούν προκλήσεις για τις αμερικανικές εταιρείες. Αν η ΕΕ τους κάνει πιο ισορροπημένους, θα δούμε τεράστιες επενδύσεις στην Ευρώπη».

«Οι ψηφιακοί κανονισμοί της ΕΕ είναι μια τεράστια ευκαιρία, αλλά πρέπει να είναι ισορροπημένοι. Αν η ΕΕ καταφέρει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που να είναι δίκαιο και για τις αμερικανικές εταιρείες, τότε η Ευρώπη θα δει επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό θα αυξήσει το ΑΕΠ της Ευρώπης κατά 1,5%», πρόσθεσε ο Λούτνικ.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκκε Ράσμουνσεν τόνισε για την ΕΕ και τις ΗΠΑ πως, «όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, είμαστε η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη στον κόσμο. Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι μπορούμε να θέτουμε πρότυπα για όλο τον πλανήτη, αν συνεργαστούμε».

Ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέμιησον Γκρηρ, που εδρεύει στις Βρυξέλλες όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση ΕΕ - ΗΠΑ για την εφαρμογή της συμφωνίας, τόνισε τη Δευτέρα πως «δεν πρόκειται να λύσουμε όλα τα προβλήματα σε αυτήν τη διαπραγμάτευση, αλλά μπορούμε να λύσουμε πολλά. Η συμφωνία μας είναι ζωντανή». Πρόσθεσε πως η συνεργασία με την ΕΕ όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες αλλά και τις σπάνιες γαίες «είναι εύκολη, γιατί συμφωνούμε απόλυτα. Το δύσκολο είναι να βρούμε πώς να επεκτείνουμε αυτήν τη σχέση».

Αναφερόμενος στα ψηφιακά ζητήματα, ο Γκρηρ τόνισε πως «οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει τεράστια ποσά σε κέντρα δεδομένων και ψηφιακή υποδομή. Η Ευρώπη μπορεί να κάνει το ίδιο, αν οι κανονισμοί της δεν αποθαρρύνουν τις επενδύσεις». Σύμφωνα με τον υπεύθυνο για την εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ, «οι κανονισμοί όπως ο Digital Markets Act μερικές φορές φαίνονται σαν να στοχεύουν μόνο τις αμερικανικές εταιρείες. Οι ποινές είναι μεγάλες, και οι κανόνες αλλάζουν συχνά. Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα».

Όπως έγινε γνωστό, οι Υπουργοί των 27 και οι Αμερικανοί ομόλογοι τους έκαναν μια πιο ελεύθερη συζήτηση όσον αφορά τα θέματα εμπορίου και πολλοί από τους Ευρωπαίους Υπουργούς άκουσαν τις θέσεις των ΗΠΑ από αμερικανικά χείλη για πρώτη φορά. Πέρα από τις διαφωνίες για τα θέματα εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ - ΗΠΑ, στο επίπεδο της διαχείρισης της Κίνας τόσο ως παγκόσμιας δύναμης, όσο και επί των θεμάτων που προκαλούνται λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής της ικανότητας στο ατσάλι και τα παράγωγα του και τις στρεβλώσεις που αυτό προκαλεί στην παγκόσμια αγορά. Υπήρξε ευρεία και αμοιβαία κατανόηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εξ' αυτών και η ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και ότι δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά.

Πηγή: ΚΥΠΕ