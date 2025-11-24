Κυπριακά φυσικά και νομικά πρόσωπα αφαιρέθηκαν από λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με την Κύπρο αφαιρέθηκαν τη Δευτέρα από την επικαιροποιημένη λίστα χαρακτηρισμών του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Τα εν λόγω πρόσωπα είχαν καταχωρηθεί στη λίστα του OFAC λόγω σύνδεσης τους με κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, από τη λίστα του OFAC αφαιρέθηκαν πέντε φυσικά πρόσωπα και τρία νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με ένα από τα φυσικά πρόσωπα. Τα δύο εκ των τριών νομικών προσώπων έχουν διεύθυνση στην Κύπρο.

Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αφαιρέθηκαν από τη λίστα του OFAC τη Δευτέρα είχαν τον χαρακτηρισμό "κίνδυνος δευτερογενών κυρώσεων" και συνδέονταν με το Εκτελεστικό Διάταγμα 14024 για τη Ρωσία, το οποίο δεν αφορούσε τη δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά σχετιζόταν με απειλές για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ που προέρχονται "από συγκεκριμένες επιζήμιες ξένες δραστηριότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της να υπονομεύσει τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων δημοκρατικών εκλογών και των δημοκρατικών θεσμών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους συμμάχους και εταίρους τους, της συμμετοχής και διευκόλυνσης κακόβουλων δραστηριοτήτων μέσω κυβερνοχώρου κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων και εταίρων τους, της ενθάρρυνσης και χρήσης διακρατικής διαφθοράς για την επιρροή ξένων κυβερνήσεων, της επιδίωξης εξωεδαφικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν αντιφρονούντες ή δημοσιογράφους, της υπονόμευσης της ασφάλειας σε χώρες και περιοχές σημαντικές για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και της παραβίασης εδραιωμένων αρχών του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών".

Αναλυτικά, από τη λίστα αφαιρέθηκε ο Δ.Σ., με διεύθυνση στη Λεμεσό και το Μονακό. Είχε συμπεριληφθεί στη λίστα εξαιτίας της σύνδεσής του με τον Alisher Burhanovich Usmanov.

Τρία νομικά πρόσωπα που συνδέονται με τον Δ.Σ. επίσης αφαιρέθηκαν από τη λίστα. Πρόκειται για τις εταιρείες Omnia Services Cyprus και Hightrail Ltd, με διεύθυνση στη Λεμεσό και την εταιρεία Omnia Antibes, με διεύθυνση στη Γαλλία.

Επιπλέον, από τη λίστα αφαιρέθηκαν οι Κ.Α. και Α.Κ.Β., οι οποίοι βρίσκονταν στη λίστα εξαιτίας της σύνδεσής τους με τις εταιρείες Windfel Properties Ltd, Savoler Development Ltd και Miramonte Investments Ltd.

Τέλος, από τη λίστα αφαιρέθηκαν και οι Κ.Γ. και Μ.Γ., οι οποίοι βρίσκονταν στη λίστα εξαιτίας της σύνδεσής τους με την εταιρεία Almenor Holdings Ltd.

Πηγή: ΚΥΠΕ