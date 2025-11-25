Κινδυνεύει να τεθεί σε επ’ αόριστον αργία ο Τυχικός μετά τις δηλώσεις της δικηγόρου του - Τι λέει πηγή από την Αρχιεπισκοπή

Σοβαρό ενδεχόμενο να τεθεί σε επ’ αόριστον αργία αντιμετωπίζει ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, με τις δημόσιες τοποθετήσεις της δικηγόρου του να εντείνουν το ήδη φορτισμένο κλίμα, ενώ όλοι ανέμεναν την κάθοδό του στην Κύπρο για την απολογία του.

Πηγή από την Αρχιεπισκοπή ανέφερε στον «Π» ότι ο Τυχικός «δεν αφήνει αρκετά περιθώρια στον Αρχιεπίσκοπο», επισημαίνοντας πως, εφόσον οι δημόσιες δηλώσεις της δικηγόρου του πράγματι τον εκφράζουν, «δεν υπάρχει άλλη επιλογή» από την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων κυρώσεων. Μεταξύ των ποινών που εξετάζονται περιλαμβάνονται η καθαίρεση και η επ’ αόριστον αργία, με το δεύτερο να θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο. Η επ’ αόριστον αργία συνεπάγεται την πλήρη παύση άσκησης των ιερατικών του καθηκόντων.

Εξαπέλυσε κατηγορίες η δικηγόρος του Τυχικού

Σε παρέμβασή της στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι», η δικηγόρος του Τυχικού, Ευαγγελία Πουλλά, επικαλέστηκε τον 45ο Κανόνα του Πηδαλίου, υποστηρίζοντας πως ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δεν μπορεί να ζητά από τον τέως Μητροπολίτη να υπογράψει ομολογία Πίστεως, αφού, όπως σημειώνει η κα Πουλλά, ο ίδιος έχει προηγούμενες ενέργειες που αντιβαίνουν στον συγκεκριμένο κανόνα. Ο κανόνας, όπως εξήγησε η κα Κουλλά αναφέρει ότι: «Επίσκοπος, Πρεσβύτερος ή Διάκονος που θα αποδειχθεί ότι προσευχήθηκε μαζί με αιρετικούς, να αφορίζεται· και αν ενεργούν ως κληρικοί, να καθαιρούνται».

Στο ίδιο πλαίσιο, η κα Πουλλά ανέφερε ότι «έχει λάβει υπόψη της τις τελευταίες μέρες ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, όσο ήταν στη Μητρόπολη Πάφου ως Επίσκοπος Πάφου, παραχώρησε τον καθεδρικό Ναό του Αγίου Θεοδώρου στους Αγγλικανούς και τέλεσαν “Θεία” λειτουργεία, στην παρουσία του ιδίου και φαίνεται ότι κρατάει κάτι και συνπροσεύχεται». «Πέρασε ίσως στα μουλωχτά αυτό διότι ήταν την περίοδο του κορωνοϊού», πρόσθεσε. Η ίδια δήλωσε, ακόμη, ότι «αυτός που πρέπει να κάνει ομολογία Πίστεως σήμερα είναι ο Αρχιεπίσκοπος. Ο οποίος ως επίσκοπος έκανε αυτό το πράγμα. Είναι απαράδεκτο να ζητά από τον Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να κάνει ομολογία Πίστεως και να υπογράψει λίβελο». Η δικηγόρος του Τυχικού, είπε, επίσης, ότι τα όσα έκανε ο Αρχιεπίσκοπος είναι «παράνομα και αντιεκκλησιαστικά» και ότι «έφυγε από τα δόγματα της Ορθόδοξης Πίστεως», προσθέτοντας πως ο προκαθήμενος «έπρεπε να ήταν κατηγορούμενος σήμερα».

Εν αναμονή σύγκλησης της Ιεράς Συνόδου

Σημειώνεται ότι η Ιερά Σύνοδος αναμένεται να συνέλθει μέχρι το τέλος του Νοέμβρη και να λάβει την απόφασή της. Η Σύνοδος περίμενε την επιστροφή του Τυχικού στην Κύπρο και την υποβολή της ομολογίας Πίστεως που του ζητήθηκε, πριν προχωρήσει σε τελικές ενέργειες.