Δεν έχει ενημερωθεί η Ιερά Σύνοδος για τις προθέσεις του Επισκόπου Τυχικού είπε ο Εκπρ. Τύπου της Αρχιεπισκοπής

Μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί η Ιερά Σύνοδος είτε με τις προθέσεις , είτε με τις διαθέσεις του Επισκόπου Τυχικού ο οποίος δεν έδωσε ακόμη το παρών του, ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρίστος Ευσταθίου, προσθέτοντας ωστόσο πως μετά την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου από το εξωτερικό αναμένεται να οριστεί έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Ευσταθίου ανέφερε πως η έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου αναμένεται να επιληφθεί όλων των εκκρεμούντων ζητημάτων που αφορούν και τον Επίσκοπο Τυχικό σε σχέση με το θέμα της Ομολογίας Πίστεως και της εφαρμογής της απόφασης της Συνόδου για μετάβαση του στην Αρχιεπισκοπή για να ασκεί εκεί τα αρχιεπισκοπικά του καθήκοντα.

Πρόσθεσε πως πολύ πιθανόν να παρίσταται ο ίδιος εάν βρίσκεται στην Κύπρο.

Το δεύτερον συνέχισε, στο πλαίσιο της έκτακτης συνεδρίας είναι να αποφασιστούν τα περί διαδικασίας εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου και πλήρωσης του Μητροπολιτικού θρόνου της Πάφου με πιθανό σενάριο , σύμφωνα και με την τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, περί τις αρχές του νέου χρόνου και ίσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Ευσταθίου, σημείωσε, πως η διαδικασία όπως προβλέπεται από το καταστατικό δεν έχει να κάνει με υποψηφιότητες αλλά ο ίδιος ο κόσμος εκφράζει την επιθυμία σε εκλογική διαδικασία που αφορά μόνο την Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

Είπε ακόμη πως «στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες, είμαστε μάρτυρες ότι τοποθετούνται συγκεκριμένοι υποψήφιοι , ωστόσο δεν γνωρίζουμε μέχρι τότε εάν θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο».

Ο κ. Ευσταθίου σημείωσε πως υπάρχει προβλεπόμενη διαδικασία που έχει να κάνει με την εκλογή τριπροσώπου, προσθέτοντας πως αρχικά στέλνονται δύο εγκύκλιοι από τον Αρχιεπίσκοπο όταν θα αρχίσει η διαδικασία , η μία είναι προς τους εφημερίους για να καταρτίσουν τους εκλογικούς καταλόγους, να τους επικαιροποιήσουν και η δεύτερη ή ημερομηνία εκλογών που απευθύνεται στον κόσμο για ανάδειξη του τριπροσώπου».

Μετά ανάδειξη του τριπροσώπου σε επόμενη διαδικασία θα αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος ποιός θα είναι ο επόμενος Μητροπολίτης Πάφου σε ειδική συνεδρία που θα γίνει για αυτό, συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση γιατί καθυστέρησε η έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής ανέφερε πως αυτό έχει να κάνει με υποχρεώσεις είτε του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και των υπόλοιπων Συνοδικών, ωστόσο πρόσθεσε, είχε δοθεί και ένα εύλογο χρονικό διάστημα αναμονής προκειμένου να εκφραστεί και η πρόθεση του Επισκόπου Τυχικού για το τί σκέφτεται να κάνει.

Είπε ακόμη πως ένα ενδεχόμενο το οποίο ήταν ορατό ήταν να παρίσταται ο ίδιος ο Επίσκοπος Τυχικός στην συνεδρία της Ιεράς Συνόδου που θα οριστεί και ίσως, όπως είπε, να ανέμεναν αυτό να πράξει και οι Συνοδικοί. Πρόσθεσε ακόμη πως δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Επίσκοπος Τυχικός να παραστεί στην έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου.

Κληθείς να σχολιάσει την περίπτωση μη υπογραφής της Ομολογίας Πίστεως από τον Επίσκοπο Τυχικό ο κ. Ευσταθίου απάντησε πως θα ληφθούν και πάλι ανάλογες αποφάσεις .