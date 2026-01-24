Ζωντάνεψαν ποτάμια σε όλη την Κύπρο μετά τις βροχοπτώσεις - Δείτε βίντεο

Οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων 24 ωρών έχουν αναζωογονήσει ποτάμια και ρυάκια σε πολλές περιοχές της Κύπρου, με τα νερά να κυλούν πλέον ζωηρά, όπως καταγράφεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook.

Διαβάστε επίσης:

Τα πλάνα δείχνουν περιοχές ποταμών που μέχρι πρόσφατα ήταν σχεδόν ξηρές ή με ελάχιστη ροή νερού, να γεμίζουν, και να κινούνται προς τα φράγματα, αναδεικνύοντας την δύναμη της φύσης μετά τις βροχές.

Δείτε τα βίντεο: