Το ΑΚΕΛ παρουσίασε τους υποψηφίους του: «Το σκάνδαλο videogate αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγής συσχετισμών στη Βουλή» (βίντεο)

Ομιλία Στέφανου Στεφάνου, Γ.Γ. ΑΚΕΛ, κατά την εκδήλωση παρουσίασης Υποψηφίων για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026

Φίλες και Φίλοι,

Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ή δημιουργία εντυπώσεων, αν και κάποιοι προσπαθούν σκληρά για να το πετύχουν αυτό.

Οι εκλογές δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα όπου ξεχωρίζουν οι έξυπνες ατάκες, ενίοτε και οι ανόητες, αρκεί να πάρουν λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας.

Οι εκλογές, ιδιαίτερα οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση όπου διακυβεύονται πολλά. Πολλά και κρίσιμα. Για το σήμερα και για το αύριο. Για την κοινωνία.

Για την κοινωνία θα δώσουμε αυτή τη μάχη με όρους πολιτικούς. Έτσι όπως αξίζει στην ιστορία μας. Έτσι όπως η Αριστερά οφείλει να δίνει τις μάχες της προτάσσοντας τα θέματα εκείνα που αγγίζουν και επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών.

Φίλες και Φίλοι,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο του πολιτεύματος. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της. Εγκρίνει, απορρίπτει ή τροποποιεί τα νομοσχέδια που καταθέτει η κυβέρνηση. Ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στις πολιτικές, στις αποφάσεις και στις συμπεριφορές της εκτελεστικής εξουσίας και μέσα στο πλαίσιο που προνοεί το Σύνταγμα, η Βουλή μπορεί να νομοθετήσει.

Τα λέω αυτά με κίνδυνο να γίνω βαρετός, γιατί εδώ που φτάσαμε πρέπει να μιλήσουμε για τα αυτονόητα: Οι βουλευτικές εκλογές δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Δεν είναι μια δημοσκόπηση δυσαρέσκειας. Δεν είναι ένα ξέσπασμα θυμού ή εκτόνωσης συναισθημάτων.

Οι βουλευτικές εκλογές είναι μια κρίσιμης σημασίας πολιτική απόφαση. Είναι απόφαση που καθορίζει ποιοι θα έχουν δύναμη στη Βουλή και, μέσα από αυτήν, ποια συμφέροντα θα εξυπηρετούνται. Είναι πολιτική απόφαση που καθορίζει αν τελικά τα προβλήματα και τις προκλήσεις η Βουλή θα τα προσεγγίσει με τη δέουσα υπευθυνότητα, προσοχή και γνώση.

Και εδώ πρέπει να ειπωθεί κάτι καθαρά:

Το πραγματικό μήνυμα των εκλογών δεν είναι αυτό που νομίζει ο καθένας ότι στέλνει. Είναι το αποτέλεσμα. Είναι οι συσχετισμοί. Είναι τα ισοζύγια δύναμης που θα υπάρξουν στη Βουλή την επόμενη μέρα.

Γιατί η Βουλή δεν λειτουργεί με προθέσεις. Λειτουργεί με αριθμούς. Με πλειοψηφίες. Με το αν μια πρόταση περνά ή απορρίπτεται. Με το αν ένας έλεγχος υλοποιείται ή καταλήγει σε κλειστά συρτάρια. Με το αν μια αντικοινωνική πολιτική μπλοκάρεται ή περνά χωρίς εμπόδια.

Όσο πιο ισχυρό είναι το ΑΚΕΛ στη Βουλή, τόσο πιο ισχυρή είναι η κοινωνία μέσα στη Βουλή. Τόσο δυσκολότερα περνούν πολιτικές που εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα εις βάρος των πολλών. Τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται στην κυβέρνηση να λογοδοτεί, να εξηγεί, να διορθώνει.

Αυτό δεν είναι θεωρητικό. Το είδαμε να συμβαίνει στην πράξη. Το είδαμε όταν το ΑΚΕΛ προσπάθησε να περάσει νόμο για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών όπου αποκαλύφθηκε ποιος είναι με την κοινωνία και ποιος με τα τραπεζικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση και τα κόμματα που λειτουργούν ως σωματοφύλακες των τραπεζών στάθηκαν απέναντί μας.

Ένα σκηνικό που επαναλήφθηκε και στην περίπτωση των εκποιήσεων, όταν τα κόμματα που προωθούν τα συμφέροντα των τραπεζών αφαίρεσαν κάθε δυνατότητα στους δανειολήπτες να υπερασπίζονται τα δίκαιά τους.

Αυτό το σκηνικό το είδαμε επίσης και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Στα ζητήματα της ακρίβειας, της στέγασης, της ενέργειας. Το ΑΚΕΛ, με τις προτάσεις του, αγωνίστηκε και πάλι για την κοινωνία.

Η Βουλή δεν είναι κόμμα. Δεν έχει μία άποψη. Εκφράζει συμπυκνωμένα τον λαό, με τις διαφορετικές αντιλήψεις, συμφέροντα και προτεραιότητές του.

Και γι’ αυτό έχει τεράστια σημασία ποιες δυνάμεις είναι ισχυρές μέσα σε αυτή.

Ισχυρές πρέπει να είναι οι δυνάμεις που εκφράζουν τους εργαζόμενους.

Τα μικρομεσαία και μεσαία στρώματα. Τους νέους ανθρώπους που νιώθουν, όχι άδικα, ότι δεν έχουν μέλλον. Όχι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Όχι τα κατεστημένα που δεν θέλουν έλεγχο, αποφεύγουν τη διαφάνεια και φοβούνται τη λογοδοσία.

Ζούμε σε μια περίοδο όπου η θεσμική διαπλοκή και η διαφθορά όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά ενισχύονται. Και δεν μιλούμε αφηρημένα. Πολύ πρόσφατα παρακολουθήσαμε αυτό το σκηνικό με ήχο και εικόνα. Το είδαμε σε βίντεο που σόκαρε τους πολίτες και επιβεβαίωσε ότι το σύστημα θεσμικής διαπλοκής και διαφθοράς συνεχίζει να λειτουργεί με την κάλυψη του προεδρικού και της Κυβέρνησης. Είδαμε πως οι κυβερνώντες λειτουργούν με την έπαρση του ανέλεγκτου και της ατιμωρησίας.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη της αντιπολίτευσης είναι το ΑΚΕΛ. Το κόμμα μας στέκεται απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν έχει ως πρώτη προτεραιότητά της την κοινωνία και τις ανάγκες της, αλλά την εξυπηρέτηση ισχυρών συμφερόντων. Και επειδή δεν μου αρέσει να θεωρητικολογώ, θυμίζω την περίπτωση του διαβόητου ταμείου στο οποίο μέχρι πρόσφατα προέδρευε η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ΑΚΕΛ απαίτησε σθεναρά και έντονα τον έλεγχο και τη λογοδοσία για το ταμείο πριν ακόμα βγει στο φως της δημοσιότητας το Video. Η ευαισθησία μας για την αντιμετώπιση της διαπλοκής και διαφθοράς δεν είναι ευκαιριακή. Είναι διαρκής. Και θα είναι επίμονη έως ότου οι κυβερνώντες αντιληφθούν πως η κοινωνία είναι πλέον αρκετά υποψιασμένη ώστε να μην ανέχεται τα κάθε λογής κουκουλώματα.

Θα είμαστε επίμονοι και πιεστικοί, λειτουργώντας ως ανάχωμα σε πρακτικές που εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από κλειστές πόρτες. Η βραδυφλεγής αντίδραση της κυβέρνησης στο σκάνδαλο που προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή λέει πολλά. Λέει πολλά για τον τρόπο που κάποιοι αντιλαμβάνονται την πολιτική ευθύνη και τη λογοδοσία. Λέει πολλά όμως και για τον δικό μας ρόλο ως μαχητική αντιπολίτευση και ως εναλλακτική αντίληψη άσκησης της εξουσίας. Η υπόθεση του περιβόητου video σημαδεύει ανεξίτηλα την προεκλογική περίοδο αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα να αλλάξουμε τους συσχετισμούς δυνάμεων στη Βουλή, με ηθική πυξίδα το συμφέρον των πολλών. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ακόμα πιο ενισχυμένη παρουσία του ΑΚΕΛ, Αριστερά, Κοινωνική Συμμαχία στη Βουλή.

Το ΑΚΕΛ μπαίνει στη μάχη των εκλογών πρωτοστατώντας σε πολιτικές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, του ενεργειακού και του υδατικού προβλήματος. Για ένα κοινωνικό κράτος ικανό να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Όχι με λόγια, αλλά με συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε στη Βουλή και διεκδικούμε από την Κυβέρνηση. Όπως για παράδειγμα τη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, την ακύρωση της επιβολής των πράσινων φορολογιών. Διεκδικήσαμε και κερδίσαμε για την κοινωνία γιατί έχουμε συγκεκριμένες εφικτές προτάσεις και είμαστε τόσο ισχυροί που κανείς δεν μπορεί να μας αγνοεί.

Σε μια περίοδο όπου τα κόμματα, το καθένα για τους δικούς του λόγους, κτυπά την καμπάνα του κινδύνου για την άνοδο της ακροδεξιάς, ο λαός μας καλείται να στηρίξει και να δώσει περισσότερη δύναμη στο πιο συνεπές κόμμα που στέκεται απέναντί της: το ΑΚΕΛ.

Στο δύσκολο και αντιφατικό τοπίο που ζούμε η ενίσχυση της ακροδεξιάς αποτελεί μια από τις πιο επικίνδυνες εξελίξεις στη χώρα μας. Η ακροδεξιά απειλεί τη δημοκρατία, αποτελεί κίνδυνο για τις θεμελιώδεις πανανθρώπινες αξίες. Η ακροδεξιά αποτελεί την εφεδρεία των δυνάμεων εκείνων που επιβάλλουν αντιλαϊκές πολιτικές και εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα.

Όταν το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε για την άνοδο της ακροδεξιάς, όλοι οι υπόλοιποι μάς χλεύαζαν και έλεγαν ότι κινδυνολογούμε. Όταν ζητούσαμε καμία δύναμη να μην συνεργάζεται μαζί της άλλοι επένδυαν στην ψήφο της για την προεδρία της Δημοκρατίας και της Βουλής. Κι αν σε αυτό το σκηνικό προσθέσουμε και τις ερωτοτροπίες της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη με το ΕΛΑΜ τότε οι κίνδυνοι από την άνοδο της ακροδεξιάς γίνονται ακόμα μεγαλύτεροι, αφού πλέον επηρεάζει κυβερνητικές αποφάσεις.

Ακούμε συχνά να λέγεται ότι «όλοι είναι ίδιοι» και ότι «δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από κανένα». Η οργή πίσω από αυτή την άποψη είναι κατανοητή.

Αλλά αυτή δεν είναι αλήθεια.

Αν όλοι ήταν ίδιοι, δεν θα υπήρχαν διαφωνίες και συγκρούσεις. Δεν θα υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν θα υπήρχαν προτάσεις που πολεμούνται λυσσαλέα. Δεν είναι ίδιος αυτός που υπερασπίζεται τα υπερκέρδη με αυτόν που τα φορολογεί. Δεν είναι ίδιος αυτός που αρνείται τη διαφάνεια με αυτόν που τη διεκδικεί.

Το «όλοι ίδιοι» βολεύει όσους θέλουν μια κοινωνία παραιτημένη. Το ΑΚΕΛ δεν ζητά λευκή επιταγή. Ζητά σύγκριση. Ζητά να κριθεί με βάση την πολιτική του. Με βάση την ιστορία του, τις θέσεις, τη δράση και την προσφορά του.

Και η ιστορία μας είναι εκατό χρόνων γεμάτα από αγώνες για την Κύπρο και τους ανθρώπους της. Με αίμα και ιδρώτα. Με παρανομίες, φυλακίσεις, διώξεις και θυσίες. Πάντοτε στην πρώτη γραμμή, για τους απλούς ανθρώπους που θέλουν ειρήνη, ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Το μέλλον της χώρας μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της Κύπρου. Το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα που διαχρονικά πρωταγωνιστεί για λύση, όπως την προνοούν οι Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Είναι το Κόμμα που όταν μιλά για το Κυπριακό το ακούει και η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ιστορικές και ισχυρές σχέσεις με το προοδευτικό κομμάτι των Τουρκοκυπρίων. Είμαστε η πολιτική δύναμη που οι θέσεις και οι απόψεις μας έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή κοινότητα, για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωση και ειδικά, για τον ΟΗΕ.

Φίλες και Φίλοι,

Σήμερα παρουσιάζουμε ένα ψηφοδέλτιο που χτίστηκε με τη φωνή των πολλών και όχι με διορισμούς του ενός.

Ψηφοδέλτιο με περισσότερους νέους, περισσότερες γυναίκες, με ανθρώπους από διαφορετικές ομάδες, επαγγέλματα, που έχουν διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις και εξειδικεύσεις.

Άνθρωποι ανιδιοτελείς, ειλικρινείς, καθαροί, με μόνο γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας μας.

Ένα ψηφοδέλτιο που πραγματικά τολμά να δώσει φωνή και δύναμη σε αυτούς που δεν έχουν.

Ένα ψηφοδέλτιο που εκφράζει τις αξίες και τα ιδανικά της σύγχρονης Αριστεράς, χωρίς ιδεολογικές περιχαρακώσεις, αλλά με τη δυναμική που δημιουργεί με ισχυρή κοινωνική συμμαχία.

Νέοι που παλεύουν, γυναίκες που διεκδικούν, άνθρωποι με εμπειρίες της καθημερινότητας, με όρεξη και ιδέες για τις αλλαγές που έχουμε ανάγκη.

Αυτό, είναι το μέλλον που θέλουμε.

Όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τους πολλούς, να υπάρχει για τους πολλούς, τούς καλούμε να έρθουν μαζί μας. Να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας φωνή.

Τη δύναμή τους με τη δική μας δύναμη.

Φίλες και φίλοι,

Οι εκλογές που έρχονται δεν πρέπει να μετατραπούν σε εκλογές εκτόνωσης του θυμού ή έκφραση ισοπεδωτικής απαξίωσης. Πρόκειται για εκλογές ευθύνης. Συλλογικής και ατομικής ευθύνης. Εκλογές που θα κριθούν από το αποτέλεσμα, ποιοι τελικά θα έχουν τη δύναμη στη Βουλή για να εκφράσουν υπεύθυνα την κοινωνία.

Σε μια εποχή αβεβαιότητας, η σοβαρότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Οι πειραματισμοί και η ελαφρότητα δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα. Γι’ αυτό η κάθε ψήφος μετρά.

Η ψήφος στο ΑΚΕΛ είναι ψήφος δοκιμασμένη. Είναι ψήφος που αλλάζει συσχετισμούς υπέρ της κοινωνίας. Είναι ψήφος που δυναμώνει την κοινωνία, τη φωνή των πολλών.

ΑΚΕΛ – για την κοινωνία, με σχέδιο και ευθύνη.

Αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα. Και αυτή είναι η επιλογή που θα κάνει την αληθινή διαφορά για το παρόν και το μέλλον της Κύπρου μας!

Ο τόπος μας αξίζει τα καλύτερα!

Και το ΑΚΕΛ μπορεί για τα καλύτερα.

Για την Κύπρο μας.

Για την κοινωνία και τους ανθρώπους μας.

Πάμε μαζί, γιατί μαζί μπορούμε! Και θα τα καταφέρουμε! Για όλους μας!