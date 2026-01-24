Στην εντατική εκτός κινδύνου ο 32χρονος που μαχαιρώθηκε στη Λάρνακα - Ναρκωτικά εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα του

Στην εντατική του ΓΝ Λάρνακας αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο 32χρονος που μαχαιρώθηκε στη Λάρνακα, σύμφωνα με ενημερώση του ΤΑΕ Λάρνακας.

Γύρω στις 5.15μ.μ. χθες λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο της Λάρνακας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν τον 32χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ο 32χρονος, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο. Ο δράστης φέρεται επίσης να απέσπασε το κινητό τηλέφωνο του 32χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, διενεργήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διαμένει ο 32χρονος, στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων, ένα μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης: