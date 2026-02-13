Παραιτείται η δικηγόρος της Goldman Sachs λόγω επαφών με τον Έπσταϊν - Την «έλουζε» με πανάκριβα δώρα

Την αποχώρησή της από τη Goldman Sachs ανακοίνωσε η Κάθι Ράμλερ (Kathryn Ruemmler), μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που αναδεικνύουν ότι είχε στενότερες επαφές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν από ό,τι ήταν προηγουμένως γνωστό, συμπεριλαμβανομένων φιλικών μηνυμάτων.

Η παραίτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το σκάνδαλο συνεχίζει να επηρεάζει πολιτικά και επιχειρηματικά πρόσωπα σε ΗΠΑ και άλλες χώρες.

H ίδια δήλωσε πως «η ευθύνη μου είναι να θέτω τα συμφέροντα της Goldman Sachs πάνω απ’ όλα», υπογραμμίζοντας ότι η παραίτησή της αποσκοπεί στην προστασία της τράπεζας από περαιτέρω αρνητικό αντίκτυπο.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman, Ντέιβιντ Σόλομον, σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «σέβεται την απόφασή της να παραιτηθεί» και την περιέγραψε ως «μέντορα και φίλη για πολλούς».

Η Ράμλερ αναμένεται να αποχωρήσει επίσημα στις 30 Ιουνίου.

Από τον Λευκό Οίκο στη Wall Street

Η Ράμλερ έγινε ευρύτερα γνωστή ως νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα.

Η Ράμπλερ είχε ανέλθει στις κορυφαίες βαθμίδες της Wall Street και έγινε βασική σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Goldman, Ντέιβιντ Σόλομον, μετά από μια λαμπρή νομική καριέρα. Ως εισαγγελέας, βοήθησε στην παραπομπή των στελεχών της Enron σε δίκη.

Επιλέχθηκε ως νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και κάποτε ήταν υποψήφια για τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα των ΗΠΑ.

Τα έγγραφα, τα δώρα και οι επαφές με τον Έπσταϊν

Η Wall Street Journal αποκάλυψε τη σχέση της Ράμλερ με τον Έπσταϊν το 2023, όταν ανέφερε ότι ήταν μεταξύ των ισχυρών προσώπων που συναντιόνταν τακτικά μαζί του κατά τα έτη μετά την ομολογία του.

Τους τελευταίους μήνες, παρτίδες εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Κογκρέσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέδειξαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, βαθαίνοντας τις ανησυχίες ορισμένων εντός της τράπεζας σχετικά με τη θέση της.

Τα έγγραφα έδειξαν ότι ο Έπσταϊν είχε καταχωρίσει τη Ράμλερ ως αναπληρώτρια εκτελέστρια σε μια διαθήκη του και την κάλεσε το βράδυ που συνελήφθη το 2019. Επίσης, ήρθαν στο φως λεπτομέρειες για τα εκτενή και φιλικά τους email, καθώς και για τα πολυτελή δώρα τα οποία της πρόσφερε.

Ορισμένα από τα έγγραφα δείχνουν ότι το 2019, μόλις λίγους μήνες πριν τη σύλληψη του Έπσταϊν με ομοσπονδιακές κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων (sex-trafficking), η Ράμλερ τον συμβούλευε για το πώς να αντιδράσει στη δημόσια κριτική σχετικά με την «προνομιακή» συμφωνία ομολογίας που είχε εξασφαλίσει το 2008. Η Ράμλερ υποστήριξε ότι είχε επαγγελματική σχέση με τον Έπσταϊν. Μάλιστα, δήλωσε ότι δεν τον εκπροσώπησε νομικά, ούτε λειτούργησε ως συνήγορός του, αλλά ότι εκείνος ζητούσε περιστασιακά τη συμβουλή της. Επιπλέον, ανέφερε ότι μετάνιωσε που τον γνώρισε και ότι δεν είχε καμία γνώση για οποιαδήποτε νέα ή συνεχιζόμενη παράνομη δραστηριότητα από μεριάς του.

Η τράπεζα και ο Σόλομον παρέμεναν σταθεροί στην υποστήριξή τους προς τη Ράμλεν επί μήνες, δηλώνοντας ότι τη θεωρούσαν πολύτιμο μέλος της διοίκησης. Η τράπεζα διέψευσε το ρεπορτάζ της Journal τον Ιανουάριο, το οποίο ανέφερε ότι ένα κορυφαίο στέλεχος της Goldman είπε σε στενούς συνεργάτες του ότι διαμόρφωνε ένα εναλλακτικό σχέδιο βάσει του οποίου η Ράμλερ θα αποχωρούσε αργότερα εντός του έτους. Ο εκπρόσωπος της τράπεζας, Τόνι Φράτο (Tony Fratto), δήλωσε στη Journal εκείνη την περίοδο ότι το διοικητικό συμβούλιο της Goldman είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Ράμλερ. Αργότερα πρόσθεσε ότι ο Έπσταϊν είχε δώσει σε πολλούς ανθρώπους ανεπιθύμητα δώρα. Η Ράμλερ επισκέφθηκε τον Σόλομον την Πέμπτη και υπέβαλε την παραίτησή της, σύμφωνα με εσωτερική αναφορά. Σε δημόσια δήλωσή του, ο Σόλομον ανέφερε ότι σέβεται την απόφασή της. «Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της, η Κάθι υπήρξε μια εξαιρετική γενική νομική σύμβουλος και είμαστε ευγνώμονες για τη συνεισφορά της και τις ορθές συμβουλές της σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων νομικών ζητημάτων για την εταιρεία», δήλωσε ο Σόλομον. «Ως μία από τις πιο καταξιωμένες επαγγελματίες στον τομέα της, η Κάθι υπήρξε επίσης μέντορας και φίλη για πολλούς από τους ανθρώπους μας, και θα μας λείψει.»

Μετά από μήνες εσωτερικής ανησυχίας, η νέα δέσμη εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης τις τελευταίες εβδομάδες αποδείχθηκε ότι ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Τα έγγραφα έδειξαν ότι ο Έπσταϊν την «έλουζε» με δώρα, συμπεριλαμβανομένων λουλουδιών, κρασιού, μιας τσάντας Hermès, δωροκαρτών αξίας 10.000 δολαρίων για τα Bergdorf Goodman, σπα, ενός Apple Watch και μιας τραπεζικής μεταφοράς 53.750 δολαρίων σε εταιρεία ναύλωσης ιδιωτικών τζετ στο όνομα της Ράμλερ. Η εκπρόσωπος της Ράμλερ δήλωσε ότι η ίδια δεν αποδέχτηκε το δώρο του ιδιωτικού τζετ. Emails που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής τον Νοέμβριο έδειξαν ότι η Ράμλερ και ο Έπσταϊν αντάλλαζαν φιλικά πειράγματα, συμπεριλαμβανομένων κάποιων στα οποία η Ράμλερ υποτιμούσε τον πρόεδρο Τραμπ.

Σημειώνεται πως η Ράμλερ προστίθεται στη συνεχώς αυξανόμενη λίστα προσωπικοτήτων της Wall Street και ανθρώπων σε άλλους τομείς που απομακρύνθηκαν από υψηλές ιεραρχικά θέσεις λόγω των επαφών τους με τον Έπσταϊν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

