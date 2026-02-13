Cyta: Ισότιμο ρυθμιστικό πλαίσιο με οφέλη για την κοινωνία και τον τόπο

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση της Cyta, σε συνέχεια της συζήτησης για την τροποποίηση του Νόμου που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού, θα ήθελαν να διευκρινίσουν τα ακόλουθα:

Η σύγκλιση τεχνολογίας, ενέργειας και συναφών υπηρεσιών αποτελεί ήδη ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με μεγάλη ταχύτητα, η Cyta βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση για εξελίξεις που σχετίζονται με τον τομέα της. Παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και εξετάζει πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και τις υποδομές της προς όφελος των καταναλωτών και του τόπου, πάντα εντός του θεσμικού της πλαισίου.

Η νομοθεσία που καθορίζει τη λειτουργία της Cyta δεν έχει εκσυγχρονιστεί για δεκαετίες, σε αντίθεση με άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου που διαθέτουν, εδώ και χρόνια, ευρύτερα και πιο ευέλικτα θεσμικά πλαίσια. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και η ΑΗΚ, η οποία ήδη παραχωρεί τις υποδομές της σε τρίτους στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και επιπρόσθετα λειτουργεί και μονάδα αφαλάτωσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Cyta ζητά το αυτονόητο: ίση θεσμική δυνατότητα και ίδια ευελιξία στο δικό της νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ισότιμα σε μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά. Τονίζεται ότι οι ιδιώτες πάροχοι τηλεπικοινωνιών έχουν ήδη τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα θεωρούν επιχειρησιακά κρίσιμο.

Τα τελευταία χρόνια πολλοί συμπολίτες μας έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στα υποστατικά τους. Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη και στοχευμένη σε ένα συγκεκριμένο μέρος της αγοράς: η Cyta επιθυμεί να προσφέρει το ίδιο δικαίωμα για πράσινη ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές και σε καταναλωτές που σήμερα δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιες λύσεις. Αναφερόμαστε κυρίως σε νεαρά ζευγάρια που ενοικιάζουν κατοικία, σε άτομα που διαμένουν σε πολυκατοικίες και σε μικρές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εγκαταστήσουν δικά τους φωτοβολταϊκά λόγω των υποδομών των χώρων όπου στεγάζονται.

Για τη Cyta, ως εθνικός πάροχος υποδομών, η ενέργεια δεν αποτελεί πλέον απλώς λειτουργικό κόστος, αλλά κρίσιμο στρατηγικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Το μέλλον ανήκει στις χώρες και στους οργανισμούς που αντιλαμβάνονται έγκαιρα ότι ενέργεια και τηλεπικοινωνίες αποτελούν στην εποχή μας ένα ενιαίο στρατηγικό οικοσύστημα.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Cyta σκοπεύει να συνάψει συμφωνίες με παραγωγούς ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ παράλληλα, σε βάθος χρόνου, θα προχωρήσει και σε ιδιοπαραγωγή, σε συνδυασμό με αποθήκευση. Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης ενέργειας θα συνεχίσει να προέρχεται από τρίτους. Θεωρούμε ότι η είσοδος της Cyta στον τομέα της ενέργειας θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά και για άλλους παραγωγούς, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ.

Νοείται ότι, εφόσον τροποποιηθεί ο Νόμος της, η δραστηριοποίηση αυτή της Cyta θα γίνει σε πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Υπενθυμίζεται ότι στον τομέα ενέργειας στην Κύπρο ήδη λειτουργεί ανοικτή ανταγωνιστική αγορά, στην οποία συμμετέχουν η ΑΗΚ και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Είναι σημαντικό να μπορούμε να μετακυλούμε στους πελάτες μας το όφελος από τη χρήση ΑΠΕ και ταυτόχρονα να μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας και το κόστος των ρύπων. Μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς, εξετάζουμε τη δυνατότητα προσφοράς πρωτοποριακών πακέτων που συνδυάζουν ενέργεια, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι, αν απορριφθεί το νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Cyta, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρότατες για την πορεία και την ανάπτυξή της. Θα ήταν άδικο, άνισο και ζημιογόνο να μην μπορεί η Cyta να ανταγωνιστεί ισότιμα σε μια ανοικτή αγορά, όταν άλλοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πακέτα ενέργειας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η απόφαση για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Cyta στον τομέα της ενέργειας, έχει τη στήριξη όλων των Συντεχνιών του Οργανισμού, οι οποίες αναγνωρίζουν τη σημασία της για το μέλλον και τη βιωσιμότητά του.

Η Cyta είναι οργανισμός δημοσίου οφέλους και λειτουργεί με διαφάνεια και θεσμική ευθύνη. Ο ανταγωνισμός καθορίζεται από το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις ανάγκες των καταναλωτών και μόνο, ειδικά όταν υπάρχει η προοπτική μετρήσιμου οφέλους για την κοινωνία και τον τόπο.