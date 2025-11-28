Συνάντηση ΕΤΑΠ και Στατού–Αγίου Φωτίου για την ενίσχυση της προβολής του Χριστουγεννιάτικου Χωριού

Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Στατού–Αγίου Φωτίου, πραγματοποίησε χθές η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ) με επίκεντρο τις δράσεις προβολής και ενημέρωσης για το νέο Χριστουγεννιάτικο Χωριό «Το Αμπελοχώρι του Αγίου Βασίλη», το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορταστικές πρωτοβουλίες της Ορεινής Πάφου για την χειμερινή περίοδο 2025-2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν πρακτικοί τρόποι ενίσχυσης της επισκεψιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, καθώς και συγκεκριμένες ενέργειες ενημέρωσης.

Μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε η ετοιμασία κατάλληλου υλικού στην αγγλική γλώσσα ώστε να χρησιμοποιηθεί σε παγκύπρια εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αλλού.

Αποστολή ενημερωτικού υλικού (PDF & link) σε όλα τα ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά γραφεία και άλλους εταίρους.

Παροχή έτοιμου προωθητικού περιεχομένου για χρήση από τα ξενοδοχεία και άλλους κυρίως στα social media.

Προώθηση στοχευμένων δημοσιεύσεων στα κοινωνικά δίκτυα και ΜΜΕ, ανάρτηση υλικού και πληροφόρησης στην επίσημη ιστοσελίδα www.visitpafos.org.cy/.

Ακόμη, επαφές με διοργανωτές εκδρομών με λεωφορεία ώστε να εντάξουν στα πρόγραμμα τους περιήγησή στην περιοχή.

Η ΕΤΑΠ Πάφου και η Κοινότητα Στατού–Αγίου Φωτίου επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση για τη μέγιστη δυνατή προβολή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, με στόχο να αποτελέσει έναν από τους πιο ελκυστικούς εορταστικούς προορισμούς της κυπριακής υπαίθρου.