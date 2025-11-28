Κλειστή έξοδος στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας

Διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού–Λευκωσίας λόγω ακινητοποίησης φορτηγού οχήματος.

Η τροχαία κίνηση έχει διακοπεί στην έξοδο της Ακτής του Κυβερνήτη, μετά από ενέργειες της αστυνομίας, ενώ συνεργεία βρίσκονται στον δρόμο για το φορτηγό που παρέμεινε στη λωρίδα εξόδου και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Οι οδηγοί που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο καλούνται να επιβραδύνουν, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις, καθώς η κίνηση στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία.