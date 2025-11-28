Στο 60,3% οι on-line αγορές των Κυπρίων

Ελαφρώς πιο πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ ανέρχονται οι on-line αγορές αγαθών και υπηρεσιών από τους Κυπριους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat.

Το 2024, το 60,2% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών στην ΕΕ ανέφεραν ότι είχαν παραγγείλει αγαθά ή υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου τους 3 μήνες πριν από την έρευνα . Οι ολλανδικές περιφέρειες της Ουτρέχτης και της Φλέβολαντ είχαν υψηλότερα περιφερειακά μερίδια, με 91,5% και 89,5% αντίστοιχα.

Το ποσοστό των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών ήταν υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ σε κάθε περιφέρεια της Τσεχίας, της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας , των Κάτω Χωρών, της Σλοβακίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Αυτό ίσχυε και στην Εσθονία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα.

Αντίθετα, το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ για κάθε περιφέρεια της Βουλγαρίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας. Αυτό ίσχυε και στην Κροατία (εθνικά δεδομένα) και τη Λετονία.