Προχωρά στην βελτίωση οδοστρώματος και πεζοδρομιών στο Αναβαργός ο Δ. Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Στην βελτίωση της οδού Αριστοτέλη Σάββα περιλαμβανομένων εργασιών σε οδόστρωμα και πεζοδρόμια στο Αναβαργός , προχωρά ο Δ. Πάφου σύμφωνα με σχετική του ανακοίνωση με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει στο πλαίσιο των εργασιών να καταστεί απαραίτητη η κατάληψη και των δυο λωρίδων της Λεωφόρου (από την συμβολή με την Τηλέμαχου Χριστοδούλου (Ταχυδρομείο), μέχρι τη συμβολή με την οδό Ρούπελ (στροφή Ιορδάνειου Δημοτικού)) για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών.

Σημειώνεται ότι οι δύο πιο πάνω αναφερόμενες παρόδοι θα λειτουργούν κανονικά. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 06.00 π.μ την Τετάρτη 3/12/2025 και θα ολοκληρωθούν σε 5 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης.

Όπως αναφέρεται για αποφυγή οποιασδήποτε ταλαιπωρίας του κοινού, έχει εκπονηθεί Σχέδιο Κυκλοφοριακής Διαχείρισης για να ελαχιστοποιηθεί ο επηρεασμός του οδικού δικτύου.

Ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών θα γίνονται και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας.

Ο Δήμος Πάφου απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να χρησιμοποιούν τους παράπλευρους δρόμους για αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και ταλαιπωρίας.

Επιπρόσθετα ο Δήμος Πάφου διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόκληση της λιγότερης δυνατής ταλαιπωρίας από την εκτέλεση του σημαντικού αυτού έργου και ζητεί την συνεργασία και την κατανόησή του.

