Στην Πάφο ο αγώνας Cyprus Road Races Grand Prix

Στην Πάφο διεξάγεται ο αγώνας Cyprus Road Races Grand Prix, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου.

Όπως αναφέρεται, ο Δήμος Πάφου στηρίζει τον αγώνα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου, Κ.Ο.Ε.Α.Σ, με την ονομασία Cyprus Road Races Grand Prix, το μόνο επίσημα καταχωρημένο αγώνα σε δημόσιο δρόμο στην Κύπρο του οποίου οι επιδόσεις των συμμετεχόντων αναγνωρίζονται στην Παγκόσμια Κατάταξη.

Παράλληλα με τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 60χρόνων της Εθνικής Φρουράς.

Όπως αναφέρεται ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου και περιλαμβάνει τέσσερεις μοναδικές διαδρομές για δρομείς όλων των επιπέδων.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι εξής διαδρομές: 10χιλ. Α&Γ, 5χιλ Α&Γ και Εταιρικός, 1χιλ Παιδιά 7-12 ετών, 1χιλ. Family Fun Run (Για οικογένειες και παιδιά ως 6 ετών). Σύμφωνα με το πρόγραμμα των αγώνων 09.00 π.μ. εκκίνηση αγώνα 5 χλμ, 09:10 π.μ. εκκίνηση αγώνα 10 χλμ,10.30 π.μ. εκκίνηση αγώνα 1χιλ Metro Kids Race, 10.30 π.μ. εκκίνηση αγώνα 1χιλ Family Fun Run

Τα καθαρά έσοδα από τον παιδικό αγώνα Metro Kids Race θα δοθούν στην Πορεία Χριστοδούλας.

Η συμμετοχή των παιδιών στο Family Fun Run είναι δωρεάν αλλά δεν απαιτείται εγγραφή. Επισημαίνεται επίσης πως σ’ όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά δώρα (φανέλα και μετάλλιο).

Σημειώνεται ότι για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα η Λεωφόρος Ποσειδώνος και οι κάθετες σε αυτή οδοί (Αρτέμιδος, Ιάσωνος και Μελίνας Μερκούρη)θα είναι κλειστοί για κυκλοφορία από τις 8.00 – 11.00 π.μ..

Ανοικτές για το κοινό προς την Κ. Πάφου θα είναι η Λεωφ. Απ. Παύλου και η Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού Κόστος εγγραφής 10Χιλ – 23 ευρώ 5Χιλ – 20 ευρώ 1 Χιλ – Family Fan Run – 10 ευρώ ανά ενήλικα (Για παιδιά έως 6 χρόνων) 1 Χιλ – Metro Kids Race – 5 ευρώ .