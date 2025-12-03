Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου χτες στον Δ. Ακάμα

Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Στην φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου του διάκοσμου προχώρησε το βράδυ της Τρίτης ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου ανοίγοντας και επίσημα την εορταστική περίοδο που οδηγεί στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά του 2026 — στην πιο φωτεινή και ελπιδοφόρα εποχή του χρόνου.

Σε χαιρετισμό του ο κ.Λάμπρου ανέφερε πως σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα παραμένει απαιτητική, ο Δήμος Ακάμα θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους συμπολίτες του, προσθέτοντας πως θα προσπαθήσουνε να δημιουργήσουνε στιγμές που ζεσταίνουν τις ψυχές μας και να μας κάνουν να νιώθουμε αληθινοί άνθρωποι — άνθρωποι με «Α» κεφαλαίο.

Πρόσθεσε πως με αγώνα, δύναμη, υπομονή και ελπίδα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που φέρνει ο σύγχρονος κόσμος και κάλεσε να μην αφήσουμε κανέναν συνάνθρωπό μας να νιώσει μόνος. Ας προσφέρουμε την αγάπη και τη στήριξή μας σε όσους έχουν ανάγκη είπε, προσθέτοντας πως αυτό είναι και το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ακολούθως ευχαρίστησε όλους όσους στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, αλλά και τα παιδιά των χορωδιών του Δ. Ακάμα, του Δημοτικού Σχολείου Πέγειας και του TLC Secondary School που τραγούδησαν αλλά και τους δασκάλους που με τη μουσική τους τους ταξίδεψαν στο εορταστικό πνεύμα του 2026.

Ο κ. Λάμπρου ανέφερε ακόμη πως τα Χριστούγεννα, η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, τους καλούν και φέτος να δούνε πιο καθαρά με τα μάτια της ψυχής και να απλώσουνε τα χέρια τους για να δώσουνε ή να λάβουνε δώρα καρδιάς.

Δώρα που δεν έχουν εμπορική αξία, αλλά συμβολίζουν την αγάπη, την καλοσύνη και την προσφορά, τις αξίες που τόσο έχει ανάγκη ο κόσμος μας σήμερα.

Πρόσθεσε τέλος όπως η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά, η αισιοδοξία και η αγάπη να φωτίσουν για ακόμη μια χρονιά τις καρδιές μας και τους δρόμους μας. Στο πλαίσιο της φωταγώγησης ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα στα παιδιά.

