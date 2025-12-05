Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου : Παραχώρηση 100 χορτοκοπτικών μηχανημάτων

Εκατό επαγγελματικά χορτοκοπτικά μηχανήματα παραχώρησε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου σε Δήμους και κοινότητες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου βρίσκεται πάντα δίπλα στα μέλη της, στις κοινότητες και στους Δήμους της επαρχίας Πάφου.

Όπως αναφέρεται με στόχο την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να παραχωρήσει συνολικά 100 επαγγελματικά χορτοκοπτικά μηχανήματα στις κοινότητες και τα Δημοτικά Διαμερίσματα της επαρχίας Πάφου.

Ο εξοπλισμός αυτός θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό εντός των κατοικημένων περιοχών και τη σημαντική μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών , καταλήγει η ανακοίνωση.