Μιας και μιλάμε για κατοχή

Καταλαβαίνουμε την αμηχανία του Προέδρου Χριστοδουλίδη να πει αρνητική λέξη για τους συμμάχους του, αλλά τώρα που έπιασε -ορθώς- το θέμα της κατοχής και είπε στον Ζελένσκι ότι εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά, να του θυμίσουμε ότι εδώ δίπλα μας ένα γειτονικό κράτος-σύμμαχος είναι κατοχική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα και ο καλύτερος έτερος της κυβέρνησής του. Το αγαπημένο στον Πρόεδρο Ισραήλ κατέχει, εποικίζει και δολοφονεί Παλαιστίνιους και η Κύπρος σφυρίζει αδιάφορα. Σε άλλες ειδήσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία τήρησε αποχή σε ψήφισμα στον ΟΗΕ σχετικά με τα Υψώματα Γκολάν και την ανάγκη να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ.

Παζούρ.