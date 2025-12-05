Ουκρανία: Η στιγμή που drone χτυπά μεγάλη ρωσική μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Μιας και μιλάμε για κατοχή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Καταλαβαίνουμε την αμηχανία του Προέδρου Χριστοδουλίδη να πει αρνητική λέξη για τους συμμάχους του, αλλά τώρα που έπιασε -ορθώς- το θέμα της κατοχής και είπε στον Ζελένσκι ότι εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά, να του θυμίσουμε ότι εδώ δίπλα μας ένα γειτονικό κράτος-σύμμαχος είναι κατοχική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα και ο καλύτερος έτερος της κυβέρνησής του. Το αγαπημένο στον Πρόεδρο Ισραήλ κατέχει, εποικίζει και δολοφονεί Παλαιστίνιους και η Κύπρος σφυρίζει αδιάφορα. Σε άλλες ειδήσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία τήρησε αποχή σε ψήφισμα στον ΟΗΕ σχετικά με τα Υψώματα Γκολάν και την ανάγκη να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ. 

Παζούρ.

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα