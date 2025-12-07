Διεξήχθη ο αγώνας Cyprus Road Races Grand Prix παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σήμερα στην πόλη της Πάφου, ο αγώνας Cyprus Road Races Grand Prix διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από 700 δρομείς στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου.

Ο Δήμος Πάφου σύμφωνα με σχετική του ανακοίνωση, στήριξε τον αγώνα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου, Κ.Ο.Ε.Α.Σ, με την ονομασία Cyprus Road Races Grand Prix, το μόνο επίσημα καταχωρημένο αγώνα σε δημόσιο δρόμο στην Κύπρο του οποίου οι επιδόσεις των συμμετεχόντων αναγνωρίζονται στην Παγκόσμια Κατάταξη.

Ο Δήμος Πάφου ευχαίστησε ακολούθως θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή της διοργάνωσης — δρομείς, γονείς, εθελοντές και συνεργαζόμενους φορείς.

Η σημερινή ημέρα απέδειξε για ακόμη μια φορά πως η Πάφος μπορεί να φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις με συμμετοχή και ενθουσιασμό, ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκε, καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πάφου.

Σημειώνεται πως τα καθαρά έσοδα από τον παιδικό αγώνα Metro Kids Race θα δοθούν στην Πορεία Χριστοδούλας.