Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχτηκε 33 κλήσεις για πλημμύρες και πτώσεις δέντρων στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 33 κλήσεις στην επαρχία Πάφου που  αφορούσαν πλήμμυρες , σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα “Χ” του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή.

Σε σχέση με περιστατικά λόγω έντονης βροχόπτωσης σημείωσε πως ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς δέχτηκε 25 κλήσεις για βοήθεια και συγκεκριμένα στις περιοχές της Πόλης Χρυσοχούς στο Προδρόμι και τη Δρούσεια, στο Λατσί, και την Αργάκα για άνοιγμα φρεατίων οχετών όμβριων υδάτων, αντλήσεις νερού από υπόγειο χώρο οικίας / υποστατικού, πτώση / μετακίνηση δέντρου.

Επιπρόσθετα συνέχισε, πέντε κλήσεις διεκπεραιώθηκαν από Δήμο Πόλις Χρυσοχούς για άνοιγμα φρεατίων οχετών όμβριων υδάτων, ενώ έγινε μερική ανάκληση προσωπικού καθώς και εργάστηκαν 5 συνεργεία αντιμετώπισης πλημμυρών και συνεργεία του Δήμου της Πόλης Χρυσοχούς.

Ο κ. Κεττής ανέφερε πως ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου δέχτηκε 3 κλήσεις για βοήθεια στην Πάφο στην Τάλα και τη Γεροσκήπου για πτώση και μετακίνηση δέντρου.

