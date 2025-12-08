Υλοποίηση της συμφωνίας για τη Φανερωμένη ζητά ο Κωνσταντίνος Πετρίδης (ηχητικό)

Ενώνει τη φωνή του με τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο, τον τέως Δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, αλλά και με το ΕΤΕΚ, ο τέως Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ζητώντας να υλοποιηθεί η συμφωνία για την παραχώρηση του κτηρίου της Φανερωμένης στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου - μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζει, θα δώσει ξανά προοπτική στην Παλιά Λευκωσία.

Αυτούσια η δήλωση

Οι εξελίξεις γύρω από την παραχώρηση του κτιρίου της Φανερωμένης δεν είναι απλά απογοητευτικές. Αποτελούν πρόκληση για κάθε Λευκωσιάτη που πιστεύει στην αναμόρφωση του Ιστορικού Κέντρου και στο μέλλον της πρωτεύουσας μας.

Η Συμφωνία αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου, ολοκληρωμένου και καλά σχεδιασμένου Σχεδίου Δράσης για το σύνολο της εντός των τειχών Λευκωσίας, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2021. Ένα σχέδιο που καταρτίστηκε μετά από εκτενή και ουσιαστική διαβούλευση με το Δήμο, ειδικούς, τους κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής.

Πέραν της ανακαίνισης του κτηρίου της Φανερωμένης και της λειτουργίας εκεί της Αρχιτεκτονικής Σχολής και του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Σχέδιο περιλάμβανε την ανακαίνιση και επέκταση των γειτονικών σχολείων, την δημιουργία φοιτητικών εστιών, την παροχή κινήτρων για δημιουργικές και καινοτόμες επιχειρήσεις, βελτίωση των αστικών υποδομών.

Πολλά από αυτά έχουν υλοποιηθεί, και ήδη το Ιστορικό Κέντρο αλλάζει αποκτώντας μια νέα δυναμική. Μια διχοτομημένη και πληγωμένη περιοχή από την εισβολή, την ανεξέλεγκτη επέκταση των εμπορικών κέντρων εκτός του ιστορικού πυρήνα και των πιέσεων του μεταναστευτικού.

Το Ιστορικό Κέντρο όμως δεν μπορεί να ξαναβρεί την χαμένη του αίγλη χωρίς όραμα. Κεντρικός άξονας αυτού του οράματος ήταν η μετατροπή του σε πραγματική Πανεπιστημιούπολη, με πρότυπα από αναγέννηση άλλων ιστορικών κέντρων στην Ευρώπη. Και ο πυρήνας αυτού του οράματος είναι η ανακαίνιση και λειτουργία του πιο ιστορικού κτιρίου της Λευκωσίας – ενός φάρου πολιτισμού, παιδείας και πνευματικότητας – στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για να έλθουν φοιτητές, να ζήσουν, να σπουδάσουν, να δημιουργήσουν, να δώσουν ώθηση ξανά στην επιχειρηματικότητα, σε μια περιοχή που αδικήθηκε και με ευθύνη του Κεντρικού Κράτους.

Πρώτα απ’ όλα ως Λευκωσιάτης, αλλά και ως ο πολιτικός προϊστάμενος αυτού του οράματος το λέω καθαρά. Η μη υλοποίηση της συμφωνίας δεν πλήττει μόνο ένα έργο, αλλά την ίδια τη δυνατότητα της Παλιάς Λευκωσίας να σταθεί ξανά στα πόδια της. Και είναι πραγματικά προκλητικό να χαρακτηρίζεται ως «ετεροβαρής» αυτή η συμφωνία για το κράτος. Ένα κράτος που πριν την ίδια ώρα καυχιέται για τα πλεονάσματα και έχει εκτοξεύσει τις ανελαστικές δαπάνες και το κρατικό μισθολόγιο στα ύψη. Οφείλει και στη Λευκωσία.

Ενώνω τη φωνή μου με αυτούς που αγαπούν το ιστορικό μας Κέντρο, και καλώ την κυβέρνηση, η οποία διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, να υλοποιήσει τη συμφωνία. Η παρουσία όμως μιας πραγματικής Πανεπιστημιακής Σχολής, όχι κατ’ ανάγκη της Αρχιτεκτονικής Σχολής, με ικανοποιητικό όμως αριθμό φοιτητών στο ιστορικό αυτό κτίριο, θα αποτελέσει τον πυρήνα της αναγέννησης της ιστορικής αυτής περιοχής της ακριτικής Λευκωσίας.

