Επιστρατεύτηκαν συνεργεία ΕΟΑ Πάφου για αντιμετώπιση πλημμυρών, «υπό έλεγχο» λέει ο Πιττοκοπίτης

Οι καταρρακτώδες βροχές που προκλήθηκαν το τελευταίο διήμερο και συνεχίζονται και σήμερα, Δευτέρα στην επαρχία Πάφου έθεσαν σε επιφυλακή όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες με τον ΕΟΑ Πάφου να επιστρατεύει τέσσερα συνεργεία την Κυριακή για την συσσώρευση νερού σε σχάρες και φρεάτια.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης ανέφερε πως ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου βρίσκεται και σήμερα σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας με την ονομασία «Βύρωνας».

Τις τελευταίες ημέρες και παρακολουθώντας τα μετεωρολογικά δελτία, τα συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου βρίσκονταν σε εγρήγορση και μαζί με τον εργολάβο που έχουν προσλάβει για τον καθαρισμό των σχαρών και φρεατίων, περιπολούσαν όλη την περιοχή των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας και ειδικότερα τα επικίνδυνα σημεία, είπε.

Την Κυριακή συνέχισε, τέσσερα συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου παρέμβηκαν σε σχάρες και φρεάτια και όπου είχε παρατηρηθεί συσσώρευση υλικών, τα καθάρισαν, ενώ και ο εργολάβος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου παρενέβη σε δύο με τρεις περιπτώσεις.

Επιπρόσθετα, συνέχισε, έθεσαν τα συνεργεία που έχει ο ΕΟΑ Πάφου στην Πόλη Χρυσοχούς στην διάθεση του Δημάρχου Πόλης Χρυσοχούς Γιώτη Παπαχριστοφή, με τον οποίο είχαν τακτική επικοινωνία.

Γενικότερα ανέφερε, κατόπιν ενημέρωσης που έτυχε από υπεύθυνους τεχνικούς, η κατάσταση «είναι υπό έλεγχο, χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα πέραν των αναμενόμενων» είπε ο κ. Πιττοκοπίτης.

Πρόσθεσε πως συνεχίζουν να βρίσκονται σε επιφυλακή και όπου χρειαστεί παρεμβαίνουν, ενώ βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους Δήμους, ούτως ώστε οποιοδήποτε απρόοπτο να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Ο ΕΟΑ Πάφου συστήνει στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες και τις συστάσεις της Πολιτικής Άμυνας που στόχο έχουν την πρόληψη και την ορθή προετοιμασία για ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αρνητικών συνεπειών λόγω της κακοκαιρίας, κατέληξε.