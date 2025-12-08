Βιβλική Καταστροφή: Toυλάχιστον 950 νεκροί, 5.000 τραυματίες και 274 αγνοούμενοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησια

Αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός στην Ινδονησία, μετά από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμάτρα, καθώς στον τελευταίο απολογισμό της ινδονησιακής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (BNPB) οι νεκροί έφτασαν τους 950 και οι τραυματίες τους 5.000 τραυματίες, ενώ αγνοούνται 274 άνθρωποι.

Σπίτια, δρόμοι, δίκτυα επικοινωνιών και δημόσιες υποδομές, σαρώθηκαν στις τρεις επαρχίες της Σουμάτρας

Στην ευρύτερη περιοχή, πάνω από 1.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδονησία, στη Σρι Λάνκα, στη Μαλαισία, στην Ταϊλάνδη και στο Βιετνάμ εξαιτίας σειράς τροπικών καταιγίδων και βροχών του μουσώνα, που είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες.

Το κόστος της ανοικοδόμησης στις τρεις επαρχίες της Σουμάτρας ενδέχεται να φτάσει τα 51,82 τρισεκατομμύρια ρουπίες (3,1 δισεκ. δολάρια), εκτίμησε χθες βράδυ ο Σουχαριάντο, ο επικεφαλής της BNPB, που όπως και πολλοί συμπατριώτες του χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα.

Η επαρχία Ατσέχ, στο δυτικό άκρο του νησιού, που είχε βυθιστεί στο πένθος όταν την έπληξαν ο σεισμός και το τσουνάμι του 2004, ήταν αυτή που υπέστη το βαρύτερο πλήγμα, με 386 θανάτους και εκατοντάδες χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένους.

Η επαρχία αντιμετωπίζει «ελλείψεις στα πάντα, πάνω απ’ όλα ιατρικού προσωπικού. Μας λείπουν γιατροί», τόνισε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης στην Ατσέχ, ο Μουζακίρ Μανάφ.

Πρόσθεσε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για «φάρμακα» και άλλα είδη.

Σε μεγάλο μέρος της Ασίας βρίσκεται το τρέχον διάστημα σε εξέλιξη η περίοδος των μουσώνων, που είναι από τη μια απόλυτα απαραίτητη για τις καλλιέργειες ρυζιού αλλά από την άλλη προκαλεί συχνά πλημμύρες.

Σύμφωνα με ειδικούς, η κλιματική αλλαγή προκαλεί πολύ πιο ισχυρές βροχές, καθώς η πιο θερμή ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια των θαλασσών ενισχύουν τις καταιγίδες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην Ινδονησία, οικολόγοι, ειδικοί, ακόμη και η κυβέρνηση σημείωσαν πως η αποψίλωση των δασών ήταν ανάμεσα στις βασικές αιτίες για τις καταστροφικές κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες στη Σουμάτρα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ