Ο Ονισήφορος Ονισηφόρου νέο ανεξάρτητο μέλος στο ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ ενέκρινε τον διορισμό του κ. Ονισήφορου Ονισηφόρου στη θέση του Ανεξάρτητου Mη - Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από τις 1η Δεκεμβρίου 2025, μετά την έγκρισή του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την επικύρωση του διορισμού του από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Ο κ. Ονισηφόρου είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου του Manchester- Ηνωμένου Βασιλείου, στον κλάδο Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με εξειδίκευση στα Λογιστικά, Χρηματοοικονομικά και Oικονομετρία. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1991 στον διεθνή ελεγκτικό και συμβουλευτικό οίκο Price Waterhouse στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκτώντας τον επαγγελματικό τίτλο Chartered Accountant από το ICAEW. Στη συνέχεια εργάστηκε ως Διευθυντής Ελεγκτικών και Επιχειρηματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα και ακολούθως προσλήφθηκε σε θέση ευθύνης στο Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμβάλλοντας στις προενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ στον τομέα οικονομικών και ελέγχου.

Εργάστηκε επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια για 15 έτη περίπου υπηρέτησε ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στο ΡΙΚ, ενώ υπήρξε ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Καθοδηγητικής Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ραδιοτηλεόρασης (EBU) στη Γενεύη.

Από το 2017 μέχρι και το 2024 εργάστηκε σε θέση ευθύνης στον διεθνή Οργανισμό Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organisation (CTBO) στη Βιέννη, για θέματα εποπτείας, ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, διακυβέρνησης, διερευνήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών και μετάπειτα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Μέση Ανατολή, στους ίδιους τομείς.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος πέραν των 15 ετών. Είναι επίσης μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Κατέχει τους διεθνείς επαγγελματικούς τίτλους: Fellow Chartered Accountant (FCA), Business and Finance Professional (BFP), Certified Internal Auditor (CIA), CCSA, CGAP, CFSA, CRMA και είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Επιπρόσθετα, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημ. 25/11/2025 και την επικύρωση του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΙΠΕΣ, η θητεία των κκ. Σοφοκλή Παραπάνου και Γιάγκου Χατζηγιάννη, επεκτείνεται για άλλα τρία (3) έτη ως ακολούθως : για τον κ. Σ. Παραπάνο μέχρι τις 15/4/2029 και για τον κ. Γ. Χατζηγιάννη μέχρι τις 20/01/2029.