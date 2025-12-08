Παρέλαβαν από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τα χαρτοφυλάκιά τους οι νέοι Υπουργοί

Ανέλαβαν τα χαρτοφυλάκιά τους οι νέοι Υπουργοί. Η ορκωμοσία των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, με τρεις υπουργούς και μία υφυπουργό να εντάσσονται στο κυβερνητικό σχήμα πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό Μέγαρο, στις 09:00, ενώ θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης και παραλαβής στα υπουργεία που επηρεάζονται.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του παρουσίασε το πλαίσιο διακυβέρνησης του, το οποίο συνοψίζεται σε πέντε βασικές προτεραιότητες. Όπως ανέφερε, στόχος είναι ένα κράτος πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών.

Οι πέντε προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι οι εξής:

• Εξωστρεφής εξωτερική πολιτική και ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας.

• Ανθεκτική και ισχυρή οικονομία με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη.

• Εκσυγχρονισμός του κράτους και αναβάθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας.

• Διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική αντιμετώπιση της διαφθοράς.

• Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από στοχευμένες πολιτικές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι ύψιστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης παραμένει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το κυπριακό, από το σημείο όπου είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά. Τόνισε ότι η πρόοδος των τελευταίων ετών αποτελεί τεκμήριο συνέπειας λόγων και έργων, παρουσιάζοντας έναν συνοπτικό απολογισμό της τριετίας και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζει το Προεδρικό.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια τα απερχόμενα μέλη της Κυβέρνησης για τη συμβολή τους σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και αποφάσεις.

Συγκεκριμένα ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη:

• Γιώργος Παπαναστασίου για το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

• Μάριος Χαρτσιώτης για τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις.

• Γιάννης Παναγιώτα για τη συμφωνία για την ΑΤΑ.

• Μαριλένα Ευαγγέλου για τον εκσυγχρονισμό του ΕΕΕ.

• Μιχάλης Δαμιανός για τη ρύθμιση σημαντικών αλλαγών και τη θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Ασθενούς.

Το πρόγραμμα παραλαβής - παράδοσης

Στις 10:30 ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Υπουργείο Υγείας, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Δαμιανό. Λίγο αργότερα, στις 11:00, ο Μαρίνος Μουσιούττας θα πάρει τη σκυτάλη από τον Γιάννη Παναγιώτου στο Υπουργείο Εργασίας.

Στις 11:30 η Κλέα Παπαέλληνα θα αναλάβει το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αντικαθιστώντας τη Μαριλένα Ευαγγέλου. Το μεσημέρι στις 12:00 ο Μιχάλης Δαμιανός θα μεταβεί στο Υπουργείο Ενέργειας, όπου θα διαδεχθεί τον Γιώργο Παπαναστασίου.

Η διαδικασία θα κλείσει στις 12:30 με την τελετή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπου ο Κώστας Φυτιρής θα αναλάβει καθήκοντα ενώ ο απερχόμενος υπουργός Μάριος Χαρτσιώτης μετακινείται στη θέση του Επιτρόπου Προεδρίας.