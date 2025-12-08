Κεφαλαιαγορά: Αδιαπραγμάτευτη αρχή η συμμόρφωση με εποπτικό περιβάλλον ΕΕ

Η συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό εποπτικό περιβάλλον αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τονίζει ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Πανίκκος Βάκκου.

Σε άρθρό του που δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτικη Έκδοση του «Π», ο κ. Βάκκου σημειώνει ότι Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο και συνεργάζεται στενά με την AMLA, με στόχο την πλήρη εναρμόνιση και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων, όπως η επαλήθευση πραγματικών δικαιούχων σε πραγματικό χρόνο και η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση συναλλαγών.

Η ΕΚΚ λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας, τονίζει, διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη στην κυπριακή κεφαλαιαγορά και την προσέλκυση επενδύσεων υπό όρους νομιμότητας και χρηστής διακυβέρνησης.

Πακέτο AML

Η έγκριση του νέου ευρωπαϊκού Πακέτου Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας γνωστό και ως AML Package (Πακέτο AML) τον Ιούνιο του 2024 και η σταδιακή εφαρμογή του μέχρι το 2027,επισημαίνει, σηματοδοτεί μια ριζική αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας και συμμόρφωσης των εποπτευόμενων οντοτήτων πανευρωπαϊκά.

Το πακέτο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές και δραστηριότητες με στόχο τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών. Επίσης, θα προσαρμόσει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις νέες και αναδυόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με την τεχνολογική καινοτομία, την αυξημένη ενοποίηση των χρηματοοικονομικών ροών στην ενιαία αγορά και τον παγκόσμιο χαρακτήρα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου συμμετέχει ενεργά στις διάφορες ομάδες εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ομαλή μετάβαση και εφαρμογή του νέου αυτού πλαισίου στην Κύπρο.