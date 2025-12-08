17 Χρόνια Ελπίδας - Έκκληση του Ιδρυτή προς την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ για την Προστασία Κάθε Παιδιού στην Ευρώπη

Δεκαεπτά χρόνια πριν, το “Hope For Children” CRC Policy Center δημιουργήθηκε από μια πολύ απλή αλήθεια: κάθε παιδί αξίζει προστασία, αξιοπρέπεια και ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τις συνθήκες του. Αυτός ο Οργανισμός ξεκίνησε ως μια υπόσχεση, μια προσωπική δέσμευση να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί στην Κύπρο ή οπουδήποτε στην Ευρώπη δεν θα είναι αόρατο ή ανυπεράσπιστο. Σήμερα, αυτή η υπόσχεση έχει μετατραπεί στην αποστολή μιας ομάδας επαγγελματιών και συνεργατών που εργάζονται καθημερινά για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των παιδιών.

Με τα χρόνια, το έργο μας έχει επεκταθεί πολύ πέρα από ό,τι είχαμε φανταστεί. Με την αφοσίωση 110 επαγγελματιών πλήρους απασχόλησης και περισσότερων από 40 συνεργατών και εθελοντών, προστατεύουμε καθημερινά τα παιδιά στην Κύπρο μέσω στέγασης, ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικών και νομικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης, δράσεις πρόληψης και διαμόρφωσης πολιτικών. Το 2024, περισσότερα από 20.000 παιδιά ωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες και τις πρωτοβουλίες μας.

Πέρα από τα εθνικά μας σύνορα, το Hope For Children έχει συμβάλει ενεργά σε περισσότερα από 80 ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, βοηθώντας στη διαμόρφωση πολιτικών και λύσεων που επηρεάζουν εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο οργανισμός εργάζεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών, όπως η αναδοχή, η πρόληψη και αντιμετώπιση σεξουαλικής κακοποίησης, η λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών (Ευρωπαϊκές γραμμές για εξαφανισμένα παιδιά και στήριξης παιδιών και η εθνική γραμμή 1466), η υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών, η εκπαίδευση κατά του σχολικού εκφοβισμού και η ψηφιακή ασφάλεια.

Σήμερα, η Κύπρος βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική στιγμή. Καθώς η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φέρουμε όχι μόνο πολιτική, αλλά και ηθική ευθύνη.

Αυτή η Προεδρία δεν πρέπει μόνο να διαχειριστεί ατζέντες· πρέπει να διαμορφώσει ένα όραμα. Ένα όραμα στο οποίο η προστασία των παιδιών, τα συστήματα ευημερίας των παιδιών, η ψυχολογική υποστήριξη, η πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα μέτρα κατά της παιδικής φτώχειας και η δικαιοσύνη για τα παιδιά αποτελούν κεντρικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Ως Ιδρυτής του Hope For Children, απευθύνω έκκληση προς την Κυπριακή Προεδρία να θέσει τα παιδιά στο επίκεντρο της ηγεσίας της στην Ευρώπη. Ας προωθήσουμε τη δημιουργία ισχυρότερων μηχανισμών για την προστασία των παιδιών, τη στήριξη των εργαζομένων πρώτης γραμμής, τη βελτίωση πολιτικών βάσει δεδομένων και την ανάδειξη των δικαιωμάτων των παιδιών στο προσκήνιο της δράσης της ΕΕ.

Είμαστε απόλυτα έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια. Το Hope For Children προσφέρει την εμπειρία του, τα δεδομένα του, τις διεθνείς συνεργασίες του και το καθημερινό έργο του στο πεδίο, για να διασφαλίσει ότι αυτή η Προεδρία θα αφήσει μια διαρκή κληρονομιά για τα παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να συμβάλει, να συμβουλέψει, να συνεργαστεί και να υλοποιήσει πρωτοβουλίες που θα κάνουν μετρήσιμη διαφορά.

Δεκαεπτά χρόνια έχουν περάσει, αλλά η αποστολή μας παραμένει πιο επείγουσα από ποτέ. Ευχαριστούμε όλους όσοι στέκονται δίπλα μας, το προσωπικό μας, τους συνεργάτες, τους εθελοντές, τους υποστηρικτές και κάθε παιδί που μας εμπνέει να αγωνιζόμαστε ακόμη πιο δυνατά.

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να γίνει η Κυπριακή Προεδρία ένα σημείο καμπής, όχι για θεσμούς, αλλά για τα παιδιά.