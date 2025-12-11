Συνάντηση Φαίδωνος με τους μαθητές από το Αρσάκειο Σχολείο Ψυχικού στην πόλη της Πάφου

Τις βασικές πτυχές της πλούσιας και μακραίωνης ιστορίας της πόλης παρουσίασε ο Δήμαρχος Πάφου στους μαθητές της Γ’ Λυκείου από το ιστορικό Αρσάκειο Σχολείο Ψυχικού που επισκέφθηκαν χτες την πόλη, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κύπρο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, περίπου 170 μαθητές, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους, συναντήθηκαν στην Αίθουσα του Πολυχώρου Πολιτισμού «Αττικόν», με τον Δήμαρχο Πάφου, κ. Φαίδωνας Φαίδωνος.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε στους νέους τις βασικές πτυχές της πλούσιας και μακραίωνης ιστορίας της πόλης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική της σημασία ως κοιτίδας πολιτισμού, πνευματικότητας και ελληνικής συνέχειας. Στη συνέχεια, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της παιδείας στη σύγχρονη εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική πρόοδος και εξέλιξη κάθε κοινωνίας θεμελιώνεται στην εκπαίδευση και στη μόρφωση της νέας γενιάς.

Σημείωσε μάλιστα ότι ζούμε πλέον στην «κοινωνία της γνώσης», όπου η καλλιέργεια, η κριτική σκέψη και η πολυδιάστατη μόρφωση αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την ανάπτυξη ενός κράτους και τις προοπτικές ενός έθνους.

Ακολούθησε αντιφώνηση από τη διευθύντρια του Αρσακείου, κυρία Στέλλα Νάκη, η οποία εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του σχολείου για τη φιλοξενία και για το ουσιαστικό περιεχόμενο της ενημέρωσης.

Μετά τη συνάντηση, οι μαθητές περιηγήθηκαν στο εμπορικό κέντρο της Πάφου και επισκέφθηκαν σημαντικά μνημεία, αξιοθέατα και βασικές υποδομές της πόλης, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις από την ιστορία και τη σύγχρονη ανάπτυξη της Πάφου.