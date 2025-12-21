Εικόνες κατακλυσμού στην Πάφο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια - Λευκό τοπίο από το χαλάζι (βίντεο)

Αυξημένο αριθμό κλήσεων δέχεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία και κατ’ επέκταση ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την επαρχία, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Όπως αναφέρεται, έχουν συσταθεί ειδικά συνεργεία για αντιμετώπιση πλημμυρών, ενώ γίνεται συνεχής αξιολόγηση κινδύνου και ανάλογη ανταπόκριση στα περιστατικά που καταγράφονται.

Μάλιστα σε κάποια στιγμή τα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου ακινητοποιήθηκαν λόγω της έντασης της βροχής και της χαλαζόπτωσης, με το οδόστρωμα να καθίσταται ολισθηρό και επικίνδυνο.

Παράλληλα, έγινε ανάκληση προσωπικού στον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου, ενώ στη διαχείριση των επεισοδίων συμβάλλουν και συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου. Τα περιστατικά αφορούν κυρίως τις περιοχές Πάφου, Γεροσκήπου και Κονιών. Ο ακριβής αριθμός των κλήσεων αναμένεται να ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο κ. Κεττής επισήμανε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε κλήση που να αφορά διάσωση ζωής, αλλά ούτε και περιστατικά που να σχετίζονται με περίσωση περιουσίας σε άμεσο κίνδυνο.

Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Σε ισχύ μέχρι και τις 20:00 το βράδυ η κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν διάφορες περιοχές της Κύπρου κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά, τα βόρεια και τα νότια, ενώ αργότερα δεν αποκλείεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Πολιτική Άμυνα

Η Πολιτική Άμυνα απηύθυνε συστάσεις προς το κοινό, με στόχο την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των αρνητικών συνεπειών από έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και πιθανή εκδήλωση ανεμοστρόβιλων.

Η Πολιτική Άμυνα καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας από πλημμύρες, όπως να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια και οι υδρορροές δεν είναι φραγμένα, να στερεώσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από το νερό και να απομακρύνουν πολύτιμα αντικείμενα ή εξοπλισμό από υπόγειους χώρους που ενδέχεται να πλημμυρίσουν.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων, συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, η αποφυγή διάσχισης πλημμυρισμένων δρόμων, είτε πεζή είτε με όχημα, καθώς και η αποφυγή παραμονής ή εργασίας σε υπόγειους χώρους.

Συστάσεις δίνονται και για την περίπτωση ισχυρών ανέμων, με έμφαση στη στερέωση ή απομάκρυνση αντικειμένων από εξωτερικούς χώρους, το κλείσιμο πορτών και παραθύρων και την αποφυγή δραστηριοτήτων σε ανοικτές ή παράκτιες περιοχές.

Η Πολιτική Άμυνα καλεί, τέλος, τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες για την ασφάλειά τους.