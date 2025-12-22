Σε πλήρη ετοιμότητα ο ΕΟΑ Πάφου για τα καιρικά φαινόμενα,καλοδεχούμενες οι βροχές, λέει οΧ. Πιττοκοπίτης

Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκονται τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη.

Σε δηλώσεις του , ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι τα συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου τέθηκαν σε εγρήγορση από το Σάββατο, ενόψει και των ανακοινώσεων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έκδοση κίτρινων προειδοποιήσεων.

Όπως είπε, την Κυριακή μετά το μεσημέρι χρειάστηκε η παρέμβασή τους λόγω της έντονης βροχόπτωσης, η οποία συνοδεύτηκε και από χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν αποφράξεις σχαρών σε σημεία όπου παρατηρήθηκε συσσώρευση φύλλων και άλλων αντικειμένων, γεγονός που προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα.

Πρόσθεσε, ότι υπήρξε συνεργασία με τους Δήμους Πάφου και Ιεροκηπίας, σημειώνοντας πως δεν καταγράφηκαν σοβαρά προβλήματα, ενώ χαρακτήρισε σημαντική και την παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για άντληση νερών από ορισμένα υποστατικά.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου ανέφερε ακόμη ότι η βροχόπτωση, η οποία κάλυψε ολόκληρη την επαρχία Πάφου, ήταν καλοδεχούμενη και ιδιαίτερα ευεργετική, παρά τα περιορισμένα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην Πάφο και στον Δήμο Ιεροκηπίας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η έντονη χαλαζόπτωση στις ανατολικές περιοχές, κυρίως σε Γεροσκήπου και Αχέλεια, ενδέχεται να προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, ιδιαίτερα σε εσπεριδοειδή και αβοκάντο, κάτι που αναμένεται να διαφανεί τις επόμενες ημέρες.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι, λόγω της παρατεταμένης λειψυδρίας και ανομβρίας των τελευταίων ετών, οι πρόσφατες βροχοπτώσεις κρίνονται θετικές, ενώ διαβεβαίωσε ότι τα συνεργεία του ΕΟΑ Πάφου παραμένουν σε ετοιμότητα και θα παρέμβουν όπου κριθεί αναγκαίο.