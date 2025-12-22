Εργαζόμενοι του Τμήματος Δασών σε λαθροθηρία – Επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, καταγγέλλει η Θήρα

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας μετά τη διαπίστωση ότι εργαζόμενοι του Τμήματος Δασών την απασχολούν έντονα για διάφορες παραβιάσεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου. Με αφορμή χθεσινή υπόθεση λαθροθηρίας λαγών, όπου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας, δύο από τα τρία ύποπτα πρόσωπα εργάζονται στο Τμήμα Δασών και δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκονται σε παρόμοιες υποθέσεις, τονίζει ότι «κάποιοι εργαζόμενοι του Τμήματος Δασών φαίνεται να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι εργάζονται τόσο σε παρατηρητήρια όσο και σε περιοχές που η πρόσβαση από άλλες υπηρεσίες είναι περιορισμένη ή σχεδόν αδύνατη». Αυτή η διαπίστωση προκαλεί έντονο προβληματισμό στην Υπηρεσία.

Καταδίωξη και ανακοπή του οχήματος

Σε σχέση με την υπόθεση λαθροθηρίας λαγών, την οποία η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας κατήγγειλε τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής και έχει αξιολογήσει ως εξαιρετικά σοβαρή, η ανακοίνωση αναφέρει ότι «θηροφύλακες της Υπηρεσίας μας, κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης που οργανώθηκε για πάταξη της λαθροθηρίας λαγών στις κοινότητες Κούκλια και Τίμη της επαρχίας Πάφου, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση συγκεκριμένη περιοχή. Γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα, τα μέλη μας παρατήρησαν όχημα να κινείται ύποπτα σε γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή της κοινότητας Τίμης, ενώ από το όχημα ακούγονταν πυροβολισμοί. Τα μέλη της Υπηρεσίας μας, κινητοποιήθηκαν άμεσα για ανακοπή του οχήματος. Ο οδηγός αρχικά δεν συμμορφώθηκε στα σήματα για στάση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, η οποία κατέληξε στην ακινητοποίηση του οχήματος γύρω στις 04:50».

Στο όχημα επέβαιναν τρία πρόσωπα από την επαρχία Πάφου, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν την Υπηρεσία για παρόμοια αδικήματα. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα.

«Οι θηροφύλακες λόγω της εμπειρίας τους εκτίμησαν ότι, οι λαγοί που παράνομα θηρεύτηκαν δεν τοποθετούνταν στο αυτοκίνητο αλλά τοποθετούνταν σε συγκεκριμένα σημεία στο χώρο που θηρεύονταν για να περισυλλεγούν αργότερα. Με το πρώτο φως της ημέρας, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος έλεγχος στην περιοχή όπου κινήθηκε το όχημα των υπόπτων. Σε δύο διαφορετικά σημεία, πάνω σε δέντρα, εντοπίστηκαν καμουφλαρισμένοι δύο φρεσκοσκοτωμένοι λαγοί, που φαίνεται να τους τοποθέτησαν, για να τους περισυλλέξουν σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ ακόμα παρατηρήθηκαν σοβαρές ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Φωτογραφία: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Εκμεταλλεύονται «αποκλειστική» πρόσβαση

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δύο από τα τρία ύποπτα πρόσωπα εργάζονται στο Τμήμα Δασών και δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκονται σε παρόμοιες υποθέσεις. Παράλληλα, ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι εργαζόμενοι του Τμήματος Δασών απασχολούν έντονα την Υπηρεσία μας για διάφορες παραβιάσεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου. Επίσης έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Υπηρεσία μας το γεγονός ότι κάποιοι εργαζόμενοι του Τμήματος Δασών φαίνεται να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι εργάζονται τόσο σε παρατηρητήρια όσο και σε περιοχές που η πρόσβαση από άλλες υπηρεσίες είναι περιορισμένη ή σχεδόν αδύνατη», προσθέτει η Υπηρεσία.

Φωτογραφία: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Τέλος σημειώνεται ότι τις τελευταίες μέρες, μέλη της Υπηρεσίας κατήγγειλαν αρκετές υποθέσεις για κυνήγι σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου, καθώς και για επί σκοπού κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου κατά τις ημέρες κυνηγίου, με στόχο την εκδίωξη των λαγών από τις απαγορευμένες και τη θήρευση τους από κυνηγούς που είναι στα όρια αυτών.