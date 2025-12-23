Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σεισμός με επίκεντρο την Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων στην Πάφο

Σεισμός με επίκεντρο της Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων καταγράφηκε στην επαρχία Πάφου τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 03:45 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 3.1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου με εστιακό βάθος 20 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού .

Όπως αναφέρεται, ο σεισμός αυτός σχετίζεται με τους δύο ισχυρούς σεισμούς (M5.2 και Μ5.3) που είχαν εκδηλωθεί στις 12 Νοεμβρίου 2025 και την σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε από τότε, με την γένεση >300 σεισμών στην ίδια περιοχή.

Η ακολουθία, προστίθεται, εξελίσσεται ομαλά, αλλά το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την εκδήλωση άλλων αισθητών σεισμών.

Σημειώνεται ότι, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 19:06 σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 3.0 με επίκεντρο την περιοχή του Αναλιόντα, 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λευκωσίας, με εστιακό βάθος 45 χιλιομέτρων, ο οποίος έγινε αντιληπτός από κατοίκους των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας .

Επισημαίνεται τέλος πως η πληροφόρηση για τη σεισμικότητα του χώρου της Κύπρου δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www.gsd-seismology.org.cy και [www2.gsd-seismology.org.cy]www2.gsd-seismology.org.cy.

