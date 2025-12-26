Θύελλα αντιδράσεων για πινακίδα «ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος» στην Time Square - «Απεχθές, διχαστικό μήνυμα»

Μια διαφημιστική πινακίδα στην Times Square που αναγραφεί: «Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος», προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Πρόκειται για μέρος καμπάνιας της Αμειρκανο-Αραβικής Επιτροπής κατά των Διακρίσεων (ADC), η οποία ξεκίνησε πριν από τα Χριστούγεννα, φιλοδοξώντας να ευαισθητοποιήσει για τη Γάζα.

Το ένα μήνυμα αφορά την καταγωγή του Ιησού Χριστού, ο οποίος σύμφωνα με την Βίβλο γεννήθηκε στην Βηθλεέμ και το δεύτερο περιλαμβάνει ένα απόσπασμα από το Κοράνι, το κεντρικό θρησκευτικό κείμενο του Ισλάμ, στο οποίο ανακοινώνεται η γέννηση του Ιησού.

«Θυμήσου όταν οι άγγελοι ανακήρυξαν: «Ω Μαρία! Ο Αλλάχ σου δίνει τα καλά νέα για ένα Λόγο από Αυτόν, το όνομά του θα είναι ο Μεσσίας, Ιησούς, γιος της Μαρίας, τιμημένος σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο, και θα είναι ένας από τους πιο κοντινούς στον Αλλάχ»», λέει ο στίχος. Η φράση «Καλά Χριστούγεννα» ήταν δίπλα στο απόσπασμα τόσο στα αραβικά όσο και στα αγγλικά.

Merry Christmas from Times Square! From all of us at the @adc family! pic.twitter.com/t44haGe3Vk — Abed A. Ayoub (@aayoub) December 23, 2025

«Ο Ιησούς ζει μέσα σε όλους μας, το θέμα είναι ανοιχτό σε ερμηνείες», λέει επικεφαλής του Οργανισμού

Ο Αντέμπ Αγιούμπ, εκτελεστικός διευθυντής της οργάνωσης, δήλωσε ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ενοικιάζει διαφημιστικό χώρο στην Times Square από τις αρχές του έτους, με διαφορετικά μηνύματα που εναλλάσσονται κάθε εβδομάδα.

Όπως εξήγησε, το βασικό θέμα της διαφημιστικής πινακίδας είναι «America First» (Πρώτα η Αμερική), με στόχο να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τα κοινά σημεία μεταξύ των αραβικών και μουσουλμανικών κοινοτήτων και των χριστιανών στις ΗΠΑ κατά τη «πιο πολυσύχναστη περίοδο στη Νέα Υόρκη».

«Υπάρχουν πολύ περισσότερες ομοιότητες μεταξύ Αράβων, Μουσουλμάνων και Χριστιανών σε αυτή τη χώρα από ό,τι άλλοι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε, και υπάρχουν ομοιότητες και υπάρχει φόβος για τον πολιτισμό, την κοινή θρησκεία», δήλωσε στην The Post.

«Οι περισσότεροι Αμερικανοί σε αυτή τη χώρα είναι Χριστιανοί και η γενέτειρα του Χριστιανισμού είναι η Παλαιστίνη. Αν οι άνθρωποι θέλουν να το συζητήσουν, τότε υπέροχα, η διαφημιστική πινακίδα πυροδότησε τη συζήτηση. Τουλάχιστον γίνεται μια συζήτηση για το θέμα. Διαφορετικά, μας κάνουν να σιωπούμε και οι φωνές και οι θέσεις μας δεν ακούγονται».

Όταν ρωτήθηκε αν η ομάδα του αμφισβητεί ότι ο Ιησούς ήταν Εβραίος, ο Αγιούμπ απάντησε ότι «ο Ιησούς ζει μέσα σε όλους μας» και ότι το θέμα «είναι ανοιχτό σε ερμηνείες».

Οι αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πινακίδες στην Times Square

Σύμφωνα με την DailyMail, η καμπάνια δεν έτυχε θετικής αντιμετώπισης καθώς δέχθηκε σφοδρή κριτική. Στα social media κάποιοι έσπευσαν να σχολιάσουν ότι ο Ιησούς, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, ήταν Εβραίος, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε Παλαιστίνη καθώς η περιοχή βρισκόταν υπό ρωμαϊκή κυριαρχία και ήταν γνωστή ως Ιουδαία.

«Τι απεχθές, διχαστικό μήνυμα», έγραψε ένας χρήστης του X και άλλος πρόσθεσε: «Είναι πολιτικό branding».

Άλλοι αμφισβήτησαν την ιστορική ακρίβεια του μηνύματος. «Ενδιαφέρουσα διαφήμιση! Ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, πριν από την ονομασία «Παλαιστίνη» (ρωμαϊκή εποχή). Ο σημερινός ισχυρισμός αντικατοπτρίζει την πολιτιστική ταυτότητα, όχι την ιστορία. Προκαλεί μια καλή συζήτηση για την κληρονομιά έναντι της γεωπολιτικής», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

«Ο Ιησούς γεννήθηκε Εβραίος στη Βηθλεέμ, η οικογένειά του ήταν εβραϊκή», πρόσθεσε ένας άλλος.

Αλλά και επισκέπτες βρήκαν διχαστικό το μήνυμα σε μια περίοδο, όπως αυτή των Χριστουγέννων, που προωθείτε η ειρήνη. «Είναι ένα αρκετά διχαστικό μήνυμα. Αν είσαι υπέρ των Παλαιστινίων, δεν θα έχεις πρόβλημα», δήλωσε ο Άγγλος τουρίστας Σαμ Κεπτ στην εφημερίδα New York Post την παραμονή των Χριστουγέννων και πρόσθεσε: «Πιθανώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να προβάλλεται κάτι τέτοιο. Είναι προκλητικό».

«Ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του ιδέες», δήλωσε ο Τζιοβάνι Νάπολι, ένας 32χρονος τουρίστας από την Ιταλία, προσθέτοντας ότι «Δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα».

Ο Γάλλος Αλέν Μπαλά ανέφερε: «Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή του χρόνου και όλα μπορούν να συμβούν στον κόσμο αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Απλώς προσπαθούν να μοιραστούν μια στιγμή με τον λαό τους που χρειάζεται βοήθεια. Ο Ιησούς ανήκει σε όλους. Για μένα, ο Ιησούς είναι για όλους».

Πηγή: iefimerida.gr