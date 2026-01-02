Πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα στη Γεροσκήπου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ιδιωτικό όχημα στην Γεροσκήπου λίγο πριν τα μεσάνυκτα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή, στις 23:57 χτες, ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ιδιωτικό όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στον χώρο στάθμευσης οικίας στη Γεροσκήπου.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον χώρο της μηχανής καθώς και στο εσωτερικό του οχήματος.

Η πυρκαγιά κατασβήστηκε από τα μέλη της Υπηρεσίας με τη χρήση σωλήνων νερού, ενώ στο σημείο ανταποκρίθηκε ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.

Στο μεταξύ σε συνολικά 40 περιστατικά ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων 11 αφορούσαν πυρκαγιές και 29 ειδικές εξυπηρετήσεις.