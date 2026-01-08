Χρ. Ευσταθίου: Φυσιολογική εξέλιξη η επ’ αόριστον αργία του πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού

Ως φυσιολογική εξέλιξη χαρακτήρισε την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου να θέσει σε επ’ αόριστον αργία τον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χριστάκης Ευσταθίου, ιδιαίτερα μετά την απόφαση του ιδίου να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά της απόφασης της Ιεράς Συνόδου.

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι «κάτω από αυτά τα δεδομένα, ορθώς έπραξε η Ιερά Σύνοδος προχωρώντας στην απόφαση της επ’ αόριστον αργίας, δίδοντας του επαρκές περιθώριο και ξεκαθαρίζοντας ότι η αργία θα ισχύει μέχρι να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις που έχει θέσει».

Όπως διευκρίνισε, η Ιερά Σύνοδος ζητά από τον πρώην Μητροπολίτη την κατάθεση της λιβέλου Ομολογίας Πίστεως, και όχι οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, προκειμένου να μπορέσει να επιστρέψει στον ρόλο του Επισκόπου, εντός του χώρου της Αρχιεπισκοπής.

Ο κ. Ευσταθίου εκτίμησε ότι το «κεφάλαιο Τυχικός» έχει ουσιαστικά κλείσει, επισημαίνοντας ότι πλέον εναπόκειται στον ίδιο τον πρώην Μητροπολίτη το πώς θα επιλέξει να ενεργήσει στη συνέχεια.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα απαιτηθεί νέα έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν καταστατικές αλλαγές, καθώς και οι καταγγελίες σε σχέση με τους μοναχούς που διέμεναν στη Μονή Αβακούμ.