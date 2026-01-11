Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συγκλονισμό για τον αδόκητο θάνατο του Στέλιο Γένη εκφράζει o Δ. Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ο Δήμαρχος, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Δήμου Ιεροκηπίας εκφράζουν τον βαθύτατο συγκλονισμό τους για τον αδόκητο θάνατο του εργαζόμενου στον Δήμο, Στέλιου Γένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026, μετά από τραγικό δυστύχημα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ. Ιεροκηπίας, «ο αγαπητός μας Στέλιος ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώριζε για τον ευγενικό του χαρακτήρα και το ήθος του, ένας υποδειγματικός εργαζόμενος, ένας εξαιρετικός συνάδελφος. 

Δυστυχώς, έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς, σε ηλικία μόλις 31 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλους μας». Ο Δήμος Ιεροκηπίας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους γονείς και τους οικείους του.

