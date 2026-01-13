Δυναμικό μήνυμα από τους συνταξιούχους της Πάφου στη 1η Διευρυμένη Συνεδρία της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΚΥΣΥ

Στους δρόμους βγήκαν συμβολικά για ακόμη μία φορά οι συνταξιούχοι της Πάφου, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αγανάκτησης προς την κυβέρνηση για την παρατεταμένη απραξία και αδιαφορία απέναντι στα σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Με πανό, τα στελέχη της ΕΚΥΣΥ Πάφου απαίτησαν άμεσες, ουσιαστικές και δίκαιες λύσεις στα αιτήματά τους, τονίζοντας ότι η υπομονή των συνταξιούχων έχει εξαντληθεί.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 1ης Διευρυμένης Συνεδρίας της Επαρχιακής Επιτροπής της ΕΚΥΣΥ Πάφου, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή στελεχών της οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας εξετάστηκαν διεξοδικά τα οξυμένα προβλήματα των συνταξιούχων, έγινε απολογισμός της δράσης της οργάνωσης για το 2025, ενώ καθορίστηκαν οι στόχοι και οι προτεραιότητες για το 2026. Κύριος ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ, Ευτύχιος Παπαμιχαήλ, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στην επικείμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και παρουσίασε τις τεκμηριωμένες θέσεις της ΕΚΥΣΥ, που αφορούν μεταξύ άλλων, την αύξηση των συντάξεων, την κατάργηση του άδικου πέναλτι του 12%, τη βελτίωση της νομοθεσίας για τη σύνταξη χηρείας των ανδρών που έχασαν τη σύζυγό τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, τη σταδιακή αποπληρωμή του μεγάλου χρέους του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, τη μείωση του ψηλού κόστους των φαρμάκων.

Ακόμη την πάταξη της ασυδοσίας των ασφαλιστικών εταιρειών που τιμωρούν τους συνταξιούχους λόγω ηλικίας, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της άνοιας και άλλων σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων, όπως το πασχαλινό επίδομα και το επίδομα μάνας.

Την έκθεση για τα ιδιαίτερα θετικά οργανωτικά αποτελέσματα παρουσίασε η Επαρχιακή Γραμματέας, Ελένη Ευριπίδου Χατζιαντωνά, η οποία ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη για τη μεγάλη και ανιδιοτελή εθελοντική τους προσφορά προς την οργάνωση. Στη συνεδρία παρευρέθηκε και ο τέως Γενικός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ, Κώστας Σκαρπάρης, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τα στελέχη της ΕΚΥΣΥ Πάφου για την άριστη συνεργασία κατά τα 23 χρόνια της θητείας του. Τους συνεχάρη για τους αγώνες και τη διαχρονική τους προσφορά και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τον κοινό αγώνα, στο πλευρό του νέου Γενικού Γραμματέα. Των εργασιών της συνεδρίας προήδρευσε ο τέως Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΚΥΣΥ Πάφου, Αντρέας Χριστοδούλου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Νίκος Σαββίδης, Επαρχιακός Γραμματέας της ΠΕΟ Πάφου και υποψήφιος βουλευτής του ΑΚΕΛ, καθώς και ο νυν βουλευτής του ΑΚΕΛ και επίσης υποψήφιος βουλευτής, Βαλεντίνος Φακοντής.