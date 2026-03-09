Μήνυμα Χριστόδουλου Πατσαλίδη για κρίση στη Μέση Ανατολή- Ικανότητα οικονομίας να απορροφά κραδασμούς

Η Κύπρος αντιμετωπίζει τη συγκυρία της τρέχουσας κρίσης από θέση οικονομικής ισχύος, αναφέρει σε μήνυμά του ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Χριστόδουλος Πατσαλίδης.

Όπως σημειώνει, η Κυπριακή οικονομία στηρίζεται σε υγιή θεμελιώδη μεγέθη, εύρωστη δημοσιονομική βάση και σε ένα ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και ισχυρή ρευστότητα, γεγονός που ενισχύει την ικανότητά της να απορροφά ενδεχόμενες εξωτερικές αναταράξεις.

Στη ζώνη του ευρώ, προσθέτει, η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθορίζει την κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής από συνεδρία σε συνεδρία, με βάση τα νεότερα στοιχεία και προβλέψεις, στοχεύοντας στη διατήρηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.